“OŽENIO BI ANĐELU DA U RIJALITI NIJE UŠLA ANA!” Zvezdan Slavnić izgubio tlo pod nogama! Ovo je bio PREOKRET u rijalitiju

Naime, on tvrdi da bi Zvezdan oženio Anđelu da Ana nije ušla u rijaliti.

– Ona je željela da ga vrati, bila je kivna, jer je on nju prevario sa ženom, koja je od nje mlađa dvadeset godina. Razumijem njega, ali razumijem i nju. On je poslije uslaska u vezi sa Anđelom pokazao da je željan i drugih žena. Takav je trenutak bio. Da se Ana nije pojavila, on bi Anđelu oženio. On bi sigurno tražio da je vjeri u rijalitiju. Anđela je bila najsrećnija žena te nedjelje kada se Ana pojavila. Sve je krenulo naopako tada. On je izgubio tlo pod nogama, jer je mislio da se nikada neće pojaviti pred njim. Sjetite se šta je Kija radila. Ona je ušla u rijaliti, govorila je da ima dečka u Budvi, pa je pričala u rijalitiju da ju je prevario Sloba. Ja sam je branio kao prevarenu ženu, a nisam znao šta je radila prije, kao što ne možemo da znamo ko je šta radio prije rijalitija. Ja podržavam Anu, Anđelu, ali i Zvezdana. Neka svako od njih radi šta želi, kako misli da treba. Ako opet vidim nekog od njih u rijalitiju, ja ću komentarisati, sada neka rade kako žele i šta žele – istakao je Mića.

– Mićo, ti si odan bio svim ljudima s kojima si bio prijatelj u rijalitiju – rekao je gledalac.

– Da, tako je – kazao je Mića, piše Srbija Danas.

