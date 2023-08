KAČAVENDA ISPUNILA PRIJETNJU – izvadila je skandaloznu dokumentaciju: Ana će pozeleniti od muke kada vidi

Milena Kačavenda je i dalje u sukobu sa svojom nekadašnjom prijateljicom Anom Ćurčić koju je podržavala dok je ona bila u Zadruzi 6. Kao što svi dobro znaju, Ana je zamjerila svojoj drugarici i lažnoj kumi nakon izlaska mnoge stvari, te je sa njom prekinula bilo kakav odnos.

Ipak, umjesto da se situacija smiri vremenom, njihov rat se sve više zahuhtava.

Milena Kačavenda se uključila uživo na svom Instagram profilu gdje je odlučila da odgovori na mnogobrojna pitanja, ali da i demnatuje glasine.

Nju je posebno zaboljelo to što Anina podrška tvrdi da je Kačavenda alkoholičarka, i to što Ćurčićeva nije uopšte stala u zaštitu njene časti.

– Mene je Moka Slavnić optužio da sam alkoholičarka. Poslije mi se izvinio. Kada su me Ana i Anina podrška optužili da sam alkoholičarka i narkomanka, nije se izvinila. Ja sam bila odmah da vadim krv da pokažem da nisam alkoholičarka. Testirala sam se na sve: na alkohol, marihuanu, amfetamine, antidepresive, kokain. Na sve sam negativna – poručila je kuma.

– Voljela bih da to i Ana uradi. Kao upoznala lajfkouča i skunula se sa antidepresiva. Ajde da vidimo da li je to istina – bila je oštra Kačavenda.

– Upoređivali su me sa Ivanom Marinkovićem po pitanju alkoholozma. Da kažem nešto, Marinković je jedan gspopodin. On se izborio sa tim. Mnogi koji ga napadaju prvi imaju probleme sa alkoholom, ali razlika u odnosu sa Ivanom je ta što je on javna ličnost – kaže Kačavenda, piše Srbija danas.

