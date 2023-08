“ANĐELINA TUŽBA JE SAMO DIO PAKLENE OSVETE!” Đuričićeva riješena da UNIŠTI Zvezdana, ovo su DETALJI plana

U jučerašnjem izdanju emisije “Narod pita”, šarmantni voditelj Darko Tanasijević ugostio je drugoplasiranu učesnicu rijalitija “Zadruga”, Anu Ćurčić, koja se ovom prilikom osvrnula na Anđelu Đuričić, kao i njenu tužbu protiv Zvezdana Slavnića, i to za nanošenje tjelesnih povreda, piše Srbija danas.

Ćurčićeva je nedavno uputila javnu podršku mladoj Crnogorki, nakon navodnog nasilja koje je pretrpjela od strane bivšeg dečka, zbog kog je i podnijela tužbu.

– Objavljena je vijest da si pružila podršku Anđeli i da se sve preokrenulo poslije “Zadruge”. Sad ljudi tumače to na razne načine, šta je po srijedi – pitao je Tanasijević.

– Novinar portala Republika.rs me je okrenuo i pitao za to, rekao je da je Anđela tužila Zvezdana za nasilje i da sam ja dočekala da moja istina izađe na vidjelo. Ja sam tad pružila podršku kao žena ženi – rekla je Ana.

– Da li se obistinilo ono: “Bezuslovno mu vjeruj” – upitao je voditelj.

– Mislim da jeste. Bila je ona i u “Zadruzi” svjesna da ja nisam lagala – istakla je bivša zadrugarka.

– Miljana Kulić je rekla da se čula sa Zvezdanom i da joj je rekao da su Anđela i on raskinuli kad je razgovarala sa roditeljima u Crnoj Gori i kako Miljana kaže, dala mu je predlog da ostanu u tajnoj vezi da njena porodica to ne bi znala, i on je odbio, pa je nakon toga donijela odluku da ga tuži – dodao je voditelj.

– Mislim da su razlozi dublji, ali stvarno ne znam. To mi djeluje kao dio neke njene osvete. Oni su mnogo slični i ne mogu da opstanu, to kad sam rekla prepisivali su mojim čuvenim emocijama. Mislim da je gorda, narcis, samouvjerena, ne preza od mnogih stvari, nema gržu savjest i vrlo su slični – zaključila je Ćurčićeva.

