OVI DOKAZI ĆE ZVEZDANA KOŠTATI SLOBODE?! Bulić ima KLJUČNE MATERIJALE u šaci, Slavniću se crno piše?

O odnosu Zvezdana Slavnića, Ane Ćurčić i Ace Bulića slušali smo mjesecima unazad, a portal “Republika” došla je do saznanja šta se nalazi u telefonu Ace Bulića.

Kako tvrdi izvor poznat navedenom portalu, Aca se naoštrio sa dokazima, koji Zvezdana mogu direktno da odvedu iza rešetaka.

Navodno, Aca u telefonu čuva sve dokaze, kao i fotografije, a izvor tvrdi da ukoliko bude nastavio da spominje Anu u negativnom kontekstu, telefon će biti javan i objavit će sve što se u njemu nalazi.

– Aca je miran čovjek, ne pravi probleme, dok ga neko ne dira ili nekog u njegovoj blizini ko mu je drag. Ana je njegova velika ljubav, zato ne bio u koži Zvezdanu ako nastavi sa ovim ponašanjem. Prevario je Anu, urnisao ju je, sad treba da je ostavi na miru da se oporavi od njega, jer Aca ima dokaze, ima poruke, slike u telefonu, spreman je da svoje zaštiti, jer je on prije svega jedan gospodin – započinje izvor za “Republiku”.

– Aca je zaista spreman da otvori telefon i sve objavi javno što zna o Zvezdanu, jer u to vrijeme su se dešavale razne stvari, o kojima javnost ni ne zna, a on se samo igra sa Bulićevim strpljenjem. On zna da kaže i to da bolje njega da provocira i pecka, nego da se zakačio za Anu – kaže on.

Na pitanje da li zna šta se nalazi u Acinom telefonu kada su dokazi u pitanju, izvor otkriva:

– To zaista ne mogu da kažem, ne mogu da otkrivam, ali sve je eksplicitno, sve je šokantno i stvarno su stvari sa kojima niko ne treba da se igra. Aca je ozbljina ajkula u ovom gradu, to svi znaju, pa i Zvezdan, a on samo nastavlja da se igra – rekao je izvor blizak Buliću, piše Srbija danas.

Facebook komentari