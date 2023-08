“TO JE NJENA OSVETA!” Ana progovorila o Anđelinoj tužbi protiv Zvezdana – udarila na bivšu suparnicu!

Darko Tanasijević je u emisiji “Narod pita” ugostio Žanu Đorđević i Anu Ćurčić. Gledaoci su imali prilike da se uključe uživo u program i da razgovaraju sa bivšim zadrugarkama, piše Srbija danas.

– Ćao Ana, zašto si trpejla toliko nasilje, a nisi prijavila Zvezdana? – pitala je gledateljka

– Rekla sam više puta da je bilo raznih situacija a nisam prijavila većinom iz straha – rekla je Ana.

– Iz straha, a on bi završio u zatvoru – rekla je gledateljka.

– Pa ja kažem da ne bi – rekla je Ana.

– To što si ga tužila sad je kasno jer nemaš nikakve dokaze, kasno je. Plastični Aca Bulić ti ne ide nikako uz tebe, čovjek ima plastiku u licu da ne može da se smije – rekla je gledateljka.

– Dobro i – rekla je Ana.

– Zašto ne priznaješ da imaš psihički problem od njega? To se vidi po svemu, ja sam te studirala i imaš sve vrste psihičkih problema – rekla je gledateljka.

– Koje probleme prepoznajete kod mene? – pitala je Ana

– Prvo ispovjedaonica Zorici, ona je kao čovjek nula – rekla je gledateljka.

Voditelj se osvrnuo na Aninu podršku Anđeli Đuričić nakon što je tužila Zvezdana Slavnića.

– Objavljena je vijest da si pružila podršku Anđeli i da se sve preokrenulo poslije Zadruge. Sad ljudi tumače to na razne načine, šđta je po sredi? – pitao je voditelj.

– Novinar jedan me je okrenuo i pitao za to, rekao je da je Anđela tužila Zvezdana za nasilje i da sam ja dočekala da moja istina izađe na vijdelo. Ja sam tad pružila podršku kao žena ženi – rekla je Ana.

– Da li se obistinilo ono “Bezuslovno mu vjeruj”? – pitao je voditelj, piše Srbija Danas.

– Mislim da jeste. Bila je ona i u Zadruzi svjesna da ja nisam lagala – rekla je Ana.

– Miljana Kulić je rekla da se čula sa Zvezdanom i da joj je rekao da su Anđela i on raskinuli kad je razgovarala sa roditeljima u Crnoj Gori i kako Miljana kaže, dala mu je prijedlog da ostanu u tajnoj vezi da njena porodica to ne bi znala, i on je odbio, pa je nakon toga donijela odluku da ga tuži – rekao je voditelj.

– Sa moje tačke gledišta tu ne postoji istina, to je priča za ne povjerovati – rekla je Žana.

– Mislim da su razlozi dublji, ali stvarno ne znam. To mi djeluje kao njena osveta. Oni su mnogo slični i ne mogu da opstanu, to kad sam rekla prepisivali su mojim čuvenim emocijama. Mislim da je gorada, narcis, samouvjerena, ne preza od mnogih stvari, nema gržu savjest i vrlo su slični – rekla je Ana.

– Vidio sam na nekom portalu da je Moka Slavnić duboko razočaran Anđelom i da ne želi da joj se sjeća imena – rekao je voditelj.

– Pričati o Zvezdanu kao da ima 20 godina je presmiješno – rekla je Žana, piše Srbija danas-

Detaljnije pogledajte u nastavku:

