VANREDNI UPAD U EMISIJU – Darko Tanasijević zanijemio od šoka! Napozvane prekinule uživo program

Naime, u studio je ušla Anita Stanojlović, koja je Matoroj donijela palačinke.

Podsjetimo, Anita i Jovana su se nedavno vjenčale u Crnoj Gori.

– Željela bih Matoroj da čestitam vjenčanje – rekla je gledateljka, a u tom momentu je Anita ušla u studio.

– Nema problema, sve slađe od slađega…Matora je zaista srećan čovjek. Pozdravila bih Lepog Miću, koji je zaista lijep, nije ljepota ono što se vidi, nego što se osjeća. Čovjek ima ljepotu duše! Nemam ništa da kažem o njemu, ja stojim iza toga što on radi, ja sam umjetnička duša, volim takve ljude i ljudi koji su iskreni – rekla je gledateljka.

– Jesi li srećna kada vidiš da se neko oko tebe trudi, kao što si se ti oko nekoga trudila godinama – pitao je Darko.

– Niko se nikad nije trudio kao Anita sada. Ona je opaljena, pa je opaljena, meni se sviđa to njeno ludilo – rekla je Matora.

– Sve se to desilo jako brzo, ja se s tim ne slažem i to je jasno. Ja nju gledam kao Jovanu, ne intresuje me njen izbor poslije rijalitija…Ja sam rekao tada, moje mišljenje je, imaš kod kuće dete, oca tog deteta, majku, milion problema koje si sama stvorila. Ništa nisi rešila! Ulaziš u vezu i brak sa nekim koga ne poznaješ. Taj brak može da bude i najbolji i najgori. Matora, koja je itekako pokazala kako ulazi i izlazi iz veze, meni je pričala hiljadu puta da joj je to kombinacija – rekao je Mića.

– Tih posljednjih mesec dana sam osjetila da se mijenjam, Šopićka je to provalila. Mića, Ivan, Mikica, svi su stali na moju stranu, svi su je osudili. Što se tiče ulaska brzo u brak, bilo je ovako…Ja sam došla kući, napili se, rekla sam Ermini: “Ako se ispostavi da je to tako, ona mi je žena”. Ja sam to povukla. Rekla sam joj: “Imaš dijete, boriš se za mene, sviđaš mi se”, gledala sam drugačije. Nikad sebi ne bih oprostila da neko ima toliki pečat i da se bori za to toliko – rekla je Tomićeva.

– Da, bliski prijatelji mi se povjeravaju. Svi misle da će Anita Matoru na kraju da iskoristi – rekao je Mića.

