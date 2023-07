“DA, KRIVA SAM!” Ovo su DETALJI SUDSKOG PROCESA Anđele Đuričić sa “Pink” televizijom i Zvezdanom!

Kako “Hype” saznaje, Anđela Đuričić odlučila je da tuži Zvezdana Slavnića zbog fizičkog nasilja u “Zadruzi 6”.

Međtim, straleta se tu nije zaustavila i tužit će i televiziju “Pink” zbog protivpravnog lišenja slobode, piše pomenuti portal.

Podsjetimo, Anđela se juče na svom Instagram profilu obratila putem video-snimka.

– Dobar dan svim, željela bih da se obratim svim ljudima koji me podržavaju, koji su me podržavali i koji me možda ne podržavaju, ali prate moj profil i prate sva dešavanja koja se dešavaju meni već proteklih osam mjeseci. Hvala vam puno što me podržavate i šaljete mi podršku koja mi je zaista potrebna u ovim trenucima. Mislila sam da mi je potrebnija dok sam bila u Zadruzi, ali tek kada sam izašla i postala svjesna dešavanja oko mene, shvatila sam koliko mi je vaša podrška bitna, jer sve što se dešava oko mene ne prestaje, postaje samo gore iz dana i dan istakla je Anđela.

Konstatuje da je dobro, odnosno da se oporavlja.

– Znači mi ova zajednička borba, jednim dijelom sam i sama zaslužila jer je svako sebi kriv za svoje postupke. Mnogo puta sam rekla: “Da, kriva sam”. Stala sam iz svojih postupaka, što nikako ne znači da se može vršiti linč na meni. Odlučila sam stati u kraj svemu tome, rekla sam već da su svi mediji (većina), i pojedinci tuženi – istakla je Anđela.

Posao koji radi je ispunjava.

– Djeluje dobro na mene. Krenula sam svojim putem, neću dozvoliti da me unište, iako stalno pokušavaju. Ljudi koje sam smatrala prijateljima su mi najviše zabijali nož u leđa. Uvrede na svom profilu ne dozvoljavam, takvi odmah idu na blok listu. Laži o meni i mojoj porodici neću dozvoliti i za to će da ide posebna tužba, za sav ovaj organizirani kriminal. To mi je drugi posao kojim se bavim pored svog. Krenuo je treći svjetski rat, bez povratka! Najveći problem i meta medija Srbije je postala Anđela, samo jer se iskreno zaljubila. Vidimo se na sudu svi zajedno – poručila je Anđela, piše Srbija danas.

