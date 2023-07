OSVETA MITROVIĆIMA: Anđela Đuričić najavila početak u isto vrijeme kada i “Zadruga 7” – Počinje od SEPTEMBRA

Bivša takmičarka “Zadruge”, Anđela Đuričić uključila se uživo na društvenoj mreži TikTok gdje je odgovarala na pitanja pratilaca.

Rijaliti-zvijezda otkrila je da je dio novog projekta koji će startovati od septembra.

– Spremam vam svašta, to moram da vam otkrijem. Postoji jedna stvar koja će ići od septembra. Od srca ću je raditi, jer je ta prilika baš data meni. Sigurna sam da će se oduševiti i oni koji me vole i koji me ne vole. Projekat se sprema od septembra, dakle – naglasila je Anđela.

Interesantna je činjenica da će Đuričićeva startovati, po svemu sudeći, TV projekat baš u mejsecu septembru, kada će početi i sedma sezona “Zadruge”.

Vlasnik “Pink” televizije, Željko Mitrović, nedavno je najavio novu sezonu popularnog TV formata koja će se zvati “Elita”.

“Zadruga” će se premijerno emitovati 2. septembra ove godine.

Nagradni fond je ove sezone nikad veći. Prvo mjesto otići će kući bogatije za čak 100.000 evra, dok će drugo, treće i četvrto mesto napustiti rijaliti sa po 50.000 evra. Produkcija već uveliko radi kastinge.

Podsjetimo, Anđela Đuričić je najavila tužbu protiv televizije “Pink” i voditelja Darka Tanasijevića, piše Srbija Danas.

