ŽELI DA DRŽI U TAJNOSTI NJIHOVU VEZU ZBOG PRITISKA JAVNOSTI – Isplivali novi šok detalji o Zvezdanu i Anđeli?!

Nakon što je saznao da Anđela Đuričić navodno uživa u novoj ljubavi sa pozntim pjevačem što krije kao zmija noge, Zvezdan Slavnić se brže-bolje pohvalio svojim drugovima kako je navodno uplovio u kombinaciju sa jednom udatom pjevačicom.

Kako prenosi Star, mnogi su posumnjali da je namjerno smuvao tu pjevačicu koju oduvijek gotivi kako bi se osvetio Đuričićevoj i stavio joj do znanja da ni on više ne pati za njom.

– Zvezdan se već neko vrijeme viđa sa tom pjevačicom koja je poznata javnosti, ona ima 46 godina, a upoznali su se još prije 20 godina. Ona je skoro pisala Zvezdanu da ga podrži kada je izašao iz “Zadruge” i on se baš oduševio, kao da je jedva dočekao – započinje izvor, inače Slavnićev drug, za Star, pa nastavlja:

– Dogovorili su se da se nađu, pričali dugo i ona mu je rekla da je još u braku, ali samo zakonski jer već dvije godine svako živi svoj život. Bitno joj je da se ne sazna za nju i Zvezdana zbog muža i djece. On važi za opasnu facu i ako sazna da je sa Zvezdanom može svašta da bude, znao je ranije da se obračunava i pištoljem. Zato joj je Zvezdan obećao da će da ćuti i započeli su vezu, ali nije izdržao da se ne pohvali drugovima – ističe izvor, pa otkriva “sočne” detalje:

– On je iznajmio stan blizu Moke kako bi se viđao sa njom. Ono skoro svako veče spava kod njega, iako se plaši da će ih neko od komšija vidjeti i pustiti priču da su u šemi. Čini se da hoće da se osveti Anđeli i da do nje dođe priča sa kim se on viđa kako bi joj stavio do znanja da ju je preboleo. Moka je posumnjao i vikao je na njega jer je ona zauzeta, međutim, Zvezdana baš briga jer mU je baš lijepo sa njom. Kaže da nikad nije imao bolji se*s, jer je ona mnogo strastvena i da će se potruditi da im veza opstane u tajnosti kako ne bi pukla zbog pritiska medija. On sada na sve načine pokušava da ortacima dočara kako uživa sa njom i da se njenog muža uopšte ne boji – zaključuje izvor za “Star”.

