VIŠE NEMA BIJELE KUĆE, SVE SE MENJA NA IMANJU! Najskuplja sezona u historiji rijalitija – Darko otkrio šta se dešava u Šimanovcima

Uskoro počinje sa emitovanjem sedma sezona rijaliti programa “Zadruga”. Produkcija već uveliko pregovara sa budućim učesnicima oko uslova. Nagradni fond je nikad veći u istoriji rijalitija. Prvo mjesto otići će kući bogatije za 100.000 evra, dok će drugo, treće i četvrto osvojiti po 50.000 evra.

Veliki šef se potrudio da gledaocima pripremi spektakularnu sezonu. Biraju se elitni učesnici, a imanje u Šimanovcima se potpuno rekonstruiše.

Voditelj Darko Tanasijević je gostovao u emisiji “Oči u oči sa Ivanom” u video produkciji portala Srbija Danas i tom prilikom je novinarki Ivani Stojanović, otkrio kakve se sve promjene dešavaju na imanju i kakva iznenađenja priprema produkcija.

– Očekuje vas ozbiljan šou u “Zadruzi 7”, zato što će sve biti novo i sve će biti drugačije. Kada kažem novo i drugačije mislim i na vizuelni momenat i na sadržaj i na emisije itd. Kuća uopšte neće izgledati onako kako je izgledala, ni spoljašnjost ni unutrašnjost. Soba i sve ostale prostorije u Šimanovcima će biti drugačije. Sada je tamo krš i lom i sve se radi i licka, da bude spremno za početak “Elite”. Učesnici će biti potpuno novi, zato što stvarno želimo nova lica, nove priče, novu energiju i toga će stvarno biti. Trudimo se da mnogo toga promijenimo, da dignemo na viši nivo i da potpuno osvježimo programsku šemu i taj sadržaj koji plasiramo gledaocima. Siguran sam da će biti oduševljeni elitom. Stvarno će to biti nešto posebno i produkcijski najteže, najzahtjevnije i najskuplje do sada što je Pink ikada radio – ekskluzivno je otkrio Darko.

Novinarka je upitala Tanasijevića da li će zadrugari živeti u Bijeloj kući ili u nekoj drugoj prostoriji koja se sada gradi na imanju.

– Iskreno, ne znam, ali i da znam ne bih smeo da vam kažem. Ljudi se čude i misle da foliramo kada Dušica, Ivana, ja, a sada i Maša, kažemo da nemamo pojma ko ulazi, ali to je stvarno tako. Ako vam kažem da se to krije od nas, da ne bismo nekome istračarili, onda vam je jasno koliko se stvarno traži da sve to bude u strogoj tajnosti, da bi iznenađenje za gledaoce kada to počne bilo veće. Na dan ulaska u rijaliti, mi sat vremena pre toga, dobijemo spisak sa imenima ili ako sretnemo tamo nekog po hodnicima ili šminkernici – rekao je Darko, a zatim je otkrio koja će njegova uloga biti u narednoj sezoni i da li će imati stalnu emisiju koju će voditi ili će se prilagođavati programskoj šemi:

– Ni to ne znam. Mi smo specifični po tome što se sve te neke stvari rešavaju u hodu. To nisu neke planirane stvari od pre nekoliko mjeseci. Mi smo takav tim koji je brzopotezan i koji na komandu reaguje. To sve djeluje kao da je pripremano i uvežbavano nekoliko mjeseci unazad i zbog toga smo posebni i specifični. Imat ću svoje termine u “Zadruzi” i svoje emisije, ali šta tačno i kojim danima, o tome tek treba da se priča. Pretpostavljam da oni već imaju neki plan i program, ali oni su sad trenuto zauzeti kastinzima, mi još uvijek vodimo “Narod pita” i nismo stigli da sednemo i da nam to bude predočeno, ali vrlo brzo ćemo to znati, pa ćete me gledati – rekao je Darko u emisiji “Oči u oči sa Ivanom”, piše Srbija danas.

