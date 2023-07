PINKOV RIJALITI SE SELI VAN SRBIJE! Zvanično je! Učesnici će boraviti u Dubaiju! Sve pršti od luksuza

Rijaliti program “Adaktarovi” koji se emitovao kratko na televiziji Pink ukinut je, a sada se oglasio Adam Adaktar koji je zvanično saopštio da će se rijaliti ipak nastaviti, ali sa ogromnim izmenama, poput lokacije.

Naime, Adam je otkrio da će lokacija biti u Dubaiju.Jedna srpska porodica koja odlazi u Dubaji, tamo smo sada otvorili firmu, uzeli smo kuću, da bi shvatili gledaoci, to je Dedinje, ali mnogo bolje od Dedinja! – rekao je Adam, pa dodao:Biće jako zanimljivo, otvorićemo tamo naš centar sa tom kozmetikom i svašta nešto, a pošto ćemo imati višak slobodnog vremena, dok se sve to ne razradi, tada će da krene ekipa sa nama, imamo sada neke ponude gde će da se emituje, ja imam jednu koja mi se sviđa, pa čekam da to bude to.

Facebook komentari