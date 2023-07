“REKLA MI JE DA JE TRUDNA SA ZOLOM i da hoće prva da mu kaže!” Čeka se DNK analiza – Ina u strahu

Ivana Šopić je ugostila Adama Đoganija i Jelenu Golubović u emisiji “Narod pita”. Jedna od glavnih tema je bio porđaj Kristine Ine Rajzinger i potencijalno očinstvo Lazara Čolića Zole.

– Jelena, šta ti je rekla Ina za dijete? – upitala je Ivana Šopić.

– Rekla mi je da je trudna sa Zolom i da ona hoće prva da mu kaže. On je rekao u rijalitiju da neće da bježi od očinstva, a logično je da on traži potvrdu i DNK. Djevojka ima 18 godina, sazna se za dan ili dva, ali treba da porazgovaraju i da se uradi DNK. Ona bi mu bila privržena, kućni je tip i mogao bi da Zola živi život koji je navikao – govorila je Jelena.

– Porodila se? Gdje joj je stomak bio? – upitao je Adam Đogani.

– Vidio se, zato sam rekla da ustane u superfinalu. Ona je rekla da se samo ugojila i da nije htjela da ustane, a svi bi bilo jasnije samo da je ustala. Možda se povukla zbog Slađe – rekla je Jelena.

– Gledaoci su pravili retrospektivu, termini se podudaraju, Zolina podrška se dopisivala sa Inom i rekla da je ona iskazala strah od Miljane. Da li se zato povukla? – upitala je Ivana.

– Da. Zola je u finalu bio sa Slađom, a ja sam rekla da kaže na vrijeme, dok se emocija prema Slađi nije produbila. Nju je bio strah, ja sam stvarno osjetila da joj nije svejedno. Ona je mlađa 12 godina od Slađe, 10 od Miljane, koje su mnogo prošle. Ja sam Zoli rekla da mu Miljana ne treba. Uz nju ide cijela familija, to nikome ne bih poželjela. Uz nju ide Marija, sestre i ceo paket, pa bi bio oženjen za celu familiju. Ja mislim da Zoli stvarno to ne treba, pre mu treba devojka kao Ina koja će da ga čeka, bude uz njegovu majku i rodi još mnogo djece. Svaki muškarac to doživi na specifičan način, možda je Ina trebala da ima drugačiji pristup. Ona trudna nije mogla da putuje, a verovatno se plašila da će on da je odbije da dođe – objašnjavala je Jelena, piše Srbija danas.

