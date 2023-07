Zvezdan Slavnić primio PRIJETNJE od Anđelinog prijatelja? “Šutio sam 30 dana, rečeno mi je!”

Zvezdan Slavnić, diskvalifikovan je iz šeste sezone Zadruge, zajedno sa tadašnjom djevojkom Anđelom Đuričić.

Po izlasku iz Bijele kuće, Zvezdan je često viđen u lajvovima na TikToku, gdje zarađuje novac, dok se Anđela vratila kod svojih roditelja u Crnu Goru i oprobala u poziciji voditeljke na televiziji “Hype”.

Zvezdan i Anđela su imali ogromnu podršku tokom učešća u Zadruzi, koja je čak poslala i vjerenički prsten, vjerujući da je to prava ljubav.

Podsjetimo, Zvezdan je ostavio svoju vanbračnu suprugu Anu Ćurčić zbog Anđele, piše Srbija Danas.

Nakon raskida, veliki deo zajedničke podrške i dalje vjeruje da će se Zvezdan i Đuričićeva pomiriti, a sada je Slavnić u jednom od lajvova rekao da je “dobio poruku” od Anđelinog prijatelja da je ne pominje više u video prenosima:

– Dobio sam poruku od Anđelinog prijatelja, da ne spominjem Anđelu u lajvu, da nešto ružno pričam za nju, ili da nešto pričam o njoj – rekao je Zvezdan.

– Ja koliko znam, nisam to uradio, sad me dobro slušajte, trideset dana sam, ćutao, ćutao sam, evo ja sad kažem, nećemo da je spominjemo, ja je neću pominjati, ništa loše nismo spominjali, ja ovdje ne dam da se spominje ništa loše o njoj, trideset dana sam ćutao i branio je, mozak ste mi probili, želim joj sve najbolje. Ona je to tražila, ne znam da li su nešto loše protumačili, ali ja sam ćutao 30 dana – rekao je Zvezdan.

