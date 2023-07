“URADILA JE ONO NAJGORE ŠTO NEKO MOŽE DA URADI U RIJALITIJU!” Dejan Dragojević o pobjedi Aleksandre Nikolić “Ne daj Bože!”

U novom izdanju emisije “Između dve vatre”, autorki i voditeljki Nevene i Miljane Arsić u video produkciji portala Srbija Danas koja će se emitovati u srijedu u 20h, imat ćete priliku ekskluzivno da vidite poslije dužeg vremena, pobjednika pete sezone rijalitija “Zadruga”, Dejana Dragojevića.

Dejan je u emisiji diskutovao n amnoge aktuelne teme, a jedna od nezaobilaznih je bila i pobjeda njegove bivše djevojke Aleksandre Nikolić u Zadruzi.

Podsjetimo, Aleksandra je prevarila Dejana sa Filipom Carem, pa ponovila istoriju sa Dalilom Dragojević, koja je isto to uradila sa istim zadrugarom.

Dejan nije mnogo komentarisao do sada postupak Nikolićeve, te je riješio da sve ostavi iza sebe, a sada je srećan u ljubavi sa Jovanom, sa kojom planira budućnost.

Međutim, u emisiji “Između dve vatre”, Dejan je bez zadrške prvi put govorio o Aleksandri i njenoj pobedi.

– Kako komentarišeš pobjedu Aleksandre Nikolić? – glasilo je pitanje voditeljke.

– Ma nemam komentar! Je l’ imate vi komentar? – počeo je Dejan.

– Da li je Aleksandra Nikolić pobjedila zahvaljujući tebi? – usledilo je pitanje voditeljke.

– Ma ne interesuje me! Što se tiče pobjede kao pobjede, svako može da pobjedi! Zavisi da li su ti zvijezde naklonjene ili nisu – našalio se Dejan, pa nastavio:

– Ne daj Bože! Ne daj Bože da imam udjela u bilo čemu, u svemu tome, zato što ja sve to smatram, što se tiče ceijlog bitisanja, da je to nešto najgore što čovjek može da uradi u rijalitiju. Tako da smatram da svaka osoba koja bude ulazila i koja je pratila šta je pobjednik radio, smatram da ne treba da prati to što je određeni pobjednik radio, zato što se kosi sa svim moralnim načelima – objasnio je Dejan, piše Srbija danas.

