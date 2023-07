“ANA JE TEŠKI NARCIS, A ANĐELA…” Bivše zadrugarke na meti napada – nema nijednu lijepu riječ za njih!

U emisiji ”Narod pita” Dušica Jakovljević je ugostila Lepog Miću, Anu Spasojević i Stefana Radića Rodnija. Gledaoci su imali prilike da se uključe uživo u program i da razgovaraju sa bivšim zadrugarima.

– Kakav je vaš utisak od večeras ili kada je u pitanju Zadruga 6? – upitala je Dušica

– O Rodniju imam dobro mišljenje da je dečko baš dobar, momčina toliko dobra i iskrena. Ako hoćeš curama da udovoljiš, moraš malo arogantnije. Nemoj da te svaka cura shvati kao prijatelja, moraš da budeš malo muško. Ne vole današnje cure, kad je on nežan – rekao je gledalac.

– Najbitnije je da se prvi utisak ostavi dobar, posle može malo levo desno. Nikad ne idem na prvu loptu. Znaš koliko žena ima da bih ja razmišljao o jednoj. U pravu si , zameraju mi čak i drugari i bliski prijatelji – rekao je Rodni.

– Sad kad opletem po Ani neće joj biti lako. Ana je jedna divna djevojka, jedna prirodna ljepotica, to je dobrica. Meni se najviše kod nje sviđa kad su nominacije pa ona kaže već koliko minuta priča. Ona je jedan kristal u ženskom obliku , iskrena je u duši. Meni se sviđa njena prirodna ljepota. Glasao sam za nju preko tik toka. Meni su favorit bili Filip Car i Aleksandra. Koliko god se desilo ružnih stvari, toliko se desilo i lijepih – rekao je gledalac.

– Ja ne vjeruejm u tu vezu, to je lično moje mišljenje. Volio bih da me demantuju, oni su u pravu onda, a ne ja. Rekao sam da se neću više miješati u njenu vezu. Ja sam tu najnebitniji u životu. – rekao je Mića.

– Ana je teški narcis, Maja super tip djevojka, nažalost ima bolesno ponašanje, Anđela na super putu da postane ozbiljan narcis. Od one lijepe Anđele , čak i kad je prvi put raskinula sa Zvzedanom, pa utehu tražila kod Filipa. Koliko je on njoj pomogao, to nikad u životu nisam vidio – rekao je gledalac.

– Ja sam počeo rijalitiji na ovoj televiziji, ovde ću i završiti. Ostali pričaju o sebi. Reci ti meni jel si ti vidio emociju između Rodnija i Mice? – upitao je Mića, piše Srbija Danas.

– Jesam kako nisam, Tik Tok pršti, lajvovi, ljubav puca – rekao je gledalac.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

