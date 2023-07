Vjenčavaju se Ana Ćurčić i Aca Bulić?! Otkriveno i ko će joj biti kuma

Ana i Aca su sve obavijestili da su zajedno i pošto su ponovo u ljubavi, planiraju da tako zauvijek i ostane:

– Ana i Aca su zajedno, to se samo čekalo, naravno, mislim, to se vidjelo iz aviona da se njih dvoje vole i da među njima tinja neviđena ljubav. Ja koliko znam oni žele da krunišu njihovu ljubav velikom proslavom, da se zavjetuju na ljubav pred matičarem, kako to inače biva. Vjerovatno će pričati i o crkvenom vjenčanju, žele da stvarno to bude nešto za pamćenje, jer poslije toliko godina, njih dvoje su se ponovo spojili i ne planiraju da se razdvoje više ikada – govori izvor, koji je potom otkrio i da Ana ne planira ponovo da Milenu pita da joj bude kuma:

– Ma kakva Milena, poslije svega, mislim da je tu stavljena tačka, tako da nema šta više da njih dve pričaju. Ana ima svoju najbolju drugaricu, tako da mislim da će nju i uzeti za kumu, Milena otpada.

Podsjetimo, nakon što su se pomirili, Aca je otkrio da je to bilo za očekivati.

– Mislim da je ovo bilo za očekivati, kada pogledate širu sliku, mada sam i dalje u uvjerenju da je mogla da nađe boljeg nekog. Imamo tu konekciju dugi niz godina, poslije svega ovoga, poslije “Zadruge” i dešavanja, mislim da sam bio osoba koja joj je uvijek bila podrška, da su sve neke okolnosti uticale na nju da to tako odluči – rekao je Aca Bulić, koji je poslije mnogo godina ponovo u vezi sa davnašnjom djevojkom, sa kojom je svojevremeno planirao porodicu i svadbu, piše Informer.

