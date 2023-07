“LAGAO SAM, RASKINUO SAM SA DJEVOJKOM PRIJE ZADRUGE” Bulić priznao zašto je krio da je slobodan, pa otkrio detalje veze sa Anom

Vijest da su Ana Ćurčić i Dragan Aca Bulić obnovili ljubavnu vezu nakon više od 20 godina, uzdrmala je domaću javnost.

Biznismen ne krije sreću zbog pomirenja sa svojom prvom ljubavlju, a sada je otkrio i detalje vezane za, sada već bivšu djevojku, koju tvrdi da je ostavio još prije početka “Zadruge 6”.

– E, ovako da razjasnimo situaciju jednom za sva vremena. Ja sam imao djevojku. Bili smo zajedno sedam punih godina. Zove se Anđela i o njoj imam najljepše moguće mišljenje. Proveli smo divne godine i ona je bila uz mene kada mi je bilo najteže u životnim trenucima. Nas dvoje nismo u vezi otprilike dva ili tri mjeseca prije početka rijalitija. Međutim, kada su me predstavnici medija pitali da li sam slobodan ili zauzet ja sam govorio da sam u emotivnom odnosu jer nisam želio da se pravdam i objašnjavam detalje. Intimu sam želio da sačuvam samo za sebe. Po prvi put kažem da sam to vrijeme bio slobodan čovjek i nikoga nisam prevario, ostavio već sam sa svima u korektnim i dobrim odnosima – kaže Aca.

Aca Bulić pokušao je da objasni i odnos sa Ćurčićevom, koji je od ogromnog prijateljstva, kako su ga predstavljali tokom njenog učešća u “Zadruzi”, odjednom postao veza.

– Što se mog emotivnog odnosa sa Anom tiče on je veoma jasan. Obnovili smo ljubav koja je bila jaka, a sada je još jača. Mnogo puta sam rekao da sam uz nju, a to sam sada i pokazao. Prije Zadruge ništa nisam imao sa njom, već onda kada je postala slobodna žena. Mnogo me je pogodilo ono što sam vidio kroz šta je prošla i to je cijela nacija gledala. Dobio sam osjećaj da budem uz nju – tvrdi on.

O zajedničkom životu sa Anom kaže:

– Još uvijek nismo počeli na tu temu. Tek je izašla iz rijalitija i sada je period da dođe sebi na pravi način. Želim da se oporavi od svega, a polako ima vremena. Treba da uživa – kaže Bulić.

Bulić je dodao i da ne planiraju zajednički odmor ovog leta:

– Nažalost, ja imam mnogo poslovnih obaveza u prestonici i zbog toga sebi ne mogu da priuštim to zadovoljstvo da se ovoga ljeta odmaram. Radim ozbiljan posao koji mi je važan, ali zato Ana ukoliko bude željela negdje da otputuje sama ili sa djecom ima moju podršku. Ona treba da uživa – poručuje on, piše Kurir.

