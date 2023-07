RAT DO ISTREBLJENJA! Ana Ćurčić raskrinkala sve Kačavendine laži: “Ne želim da čujem za nju, zbog nje nisam pobijedila!”

Već sedmicama unazad se polemiše o odnosu Ane Ćurčić i Milene Kačavende. Ana je po izlasku iz rijalitija saznala kakve je Milena izjave davala o njenom životu i odmah je pojedine riječi demantovala. Međutim, Ćurčićeva se uvijek trudila da da diplomatske odgovore i da ne započinje svađu sa Kačavendom putem medija.

Ana je u emisiji “Narod pita” priznala da je u vezi sa Acom Bulićem. Milena je oštro prokomentarisala ovo pomirenje. Kačavenda je izjavila da joj je sada jasno zašto su se Ana i Aca distancirali od nje i da ona ovu obnovu romanse nikada ne bi podržala. Milena je rekla da se Ana ovim potezom zakopala apropo priča o ostavljenim i prevarenim ženama.

Ana je ekskluzivno u emisiji “Na vezi sa Ivanom” u video produkciji portala Srbija Danas otkrila sve o odnosu sa Milenom Kačavendom. U razgovoru sa novinarkom Ivanom Stojanović, Ana je oštro reagovala na Mileninu izjavu o njenom pomirenju sa Bulićem.

– Ona se pita šta će da podrži? Što se tiče Milene Kačavende ostaću neko ko će ispasti čovjek i ovaj put. Neka ona priča šta hoće. Ne zanima me šta priča. Kada bi narod sjeo i razmislio šta je pravi prijatelj, ja mislim da se pravi prijatelj ovako ne ponaša. Da smo i u najgorim g*vnima i da uzmeš i ovakve stvari pričaš, to govori o njoj, ne govori o meni. Tu bih stavila tačku – rekla je Ana vidno iznervirana, a zatim je otkrila da li je u kontaktu sa Milenom:

– Ne, nismo u kontaktu. Ja sam sa njom danas završila svaku priču i ne želim više nikada u životu da čujem za nju. Što su mi mnogi pričali, a ja sam itekako ograđivala i bila čovjek i rekla da je prešla granicu. Mislim da sam ja kontradiktorna ispadala u “Zadruzi” ne znajući šta ona napolju bulazni. To je cijela istina. Ne zanima me ni njena podrška, ni šta želi. Dobila je šta je dobila preko mog imena, a isto tako i preko Acinog. Sada kada je dobila, neka gleda svoja posla i neka se bavi temama o sebi, a ne o meni i Aci, jer se ona apsolutno ne pita ni za šta kada sam ja u pitanju. Meni ne treba da mi se Milena Kačavenda kači na vrat pored svega onoga što treba da procesuiram i da radim na tome. Ja balavica nisam i ja nisam neko za sprdnju. Šta god ljudi mislili, rijaliti je završen i mene zanima moj život – rekla je besno Ana.

Ivana je upitala Ćurčićevu da li misli da je Kačavenda koštala pobjede.

– Mislim da jeste. Naravno da me je koštala pobjede iako mene pobeda ne zanima. Mnogo veliki ljudi su mi to rekli i svi su mi rekli da me je upropastila. Ne bih da pričam i da joj dajem na važnosti. Samo ona neka priča i neka radi šta hoće, njena je stvar i ne zanima me. Preko glave mi je svega. Daleko bilo da imam ovakvog prijatelja. Ja mislim da je Bog moj dobar put definitivno zacrtao, jer ga zaslužujem. Riješio me je nasilnika, riješio me je zmijarnika oko mene, svoje dugogodišnje prijateljice oko sebe imam. Milena mi nije bila toliko moja ne znam kakva prijateljica, kao što se ona predstavljala. Neka fura svoju priču i neka reklamira šta ima da reklamira, neka glumi i ne zanima me – rekla je Ćurčićeva.

Ana je u emisiji “Narod pita” izjavila da Milena ulazi u “Zadrugu 7”, a potom se Kačavenda oglasila i izjavila da izgleda ona bolje od nje zna da li će učestvovati u rijalitiju. Novinarka je upitala Ćurčićevu da prokomentariše ovu situaciju:

– Prokomentarisalo mi se to i šta je problem. Koliko je ona bljuvotina i laži pričala o meni, pa sam ja rekla “izašla je iz okvira”. Prema tome, ne zanima me ništa vezano za nju. Neka radi šta

god hoće, njena stvar – rekla je Ana u emisiji “Na vezi sa Ivanom”.

Šta je Ana Ćurčić sve otkrila o pomirenju sa Acom Bulićem, kao i kako napreduje slučaj koji je pokrenula protiv Zvezdana Slavnića, saznajte u video prilogu u nastavku:

