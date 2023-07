BULIĆEVA DJEVOJKA DOBILA ŠUT KARTU ZBOG ANE? Ćurčićeva uradila isto što i Anđela njoj? Isplivali ŠOK DETALJI

Ovo saopštenje Ćurčićeve, šokiralo je sve, a kako se čini komentari su bili uglavnom negativni, do te mere, da su mnogi njen postupak uporedili sa onim koji je njoj uradila Anđela Đuričić sa Zvezdanom Slavnićem u Zadruzi, budući da je javnosti poznato da Bulić ima djevojku.

– Aca je imao devojku, partnerku – rekla je voditeljka.

– To mora on da kaže, ja stvarno ne znam ništa i nemam veze sa tim, to mogu da kažem. To šta je on – rekla je Ana, piše Srbija danas.

– Gdje je onih njenih 15 Roleksa? – pitala je voditeljka.

– Čuješ – rekla je Ana Aci, pa dodala:

– Ne čuješ? Ne čuje Ivana, udubio se. – rekla je Ana.

– Evo da nije bilo Zadruge ne bi se ovako spojila sa čovjekom – rekao je Janjuš.

– Sudbina – rekla je Ana.

