“TRAŽILI SU MI DA ALEKS IZGUBI BEBU I DA CARA OTJERAM U ZATVOR!” Vračara otkriva – zadrugari hoće da unište Filipa i Nikolićevu

Aleksandra Nikolić i Filip Car nemaju mira, njihov odnos je sada navodno na meti onih koji žele da im naude i to upotrebom vlaške magije.

Naime, osoba koja tvrdi da se bavi prvenstveno uklanjanjem crne magije, ali priznaje da umije i da izvodi brojne rituale crne magije kojima može nauditi drugima, otkriva da u posljednje vrijeme sve više dobija zahtjeve da uništi život Filipa Cara i Aleksandre Nikolić.

– Odbila sam to da uradim, ali nisam sigurna da će drugi odbiti, kada im ponude pare. Prije nekoliko dana kod mene je došlo njih troje. U pitanju su bivši zadrugari i oni su tražili da napravim da Aleksandra izgubi bebu, ali po svemu sudeći, ostaće u durgom stanju vrlo brzo. Tražili su da im napravim vlašku magiju kako bi ona izgubila dijete, a da Filipa otjeram u zatvor. Neću reći da se prvi put srećem sa ovim stvarima, ali ovo je zaista bilo strašno. Troje ljudi mi je donijelo njegovu majicu i njenu kosu. Pretpostavljam da su to uspjeli da uzmu. Nek se sjeti on neke majice koju je tražio tamo, to je sigurno ova koju su mu doneli. Ona se sigurno tamo šišala i ostao je pramen kose koji su uzeli i sada mi doneli – priča izvor za “Skandal” i dodaje:

– Ponudili su mi 3000 erua da to uradim, a ja sam ih odbila. Nema tih para zbog kojih bih to uradila. Ja pomažem ljudima. Mogu da napravim razne riutale, ali sa ovakvim zahtevima se još nisam srela.

– Znate kako, kada se raskinu veze dolaze djevojke da svoje momke zavežu ili da im naprave neku smicalicu. Svega toga ima, to je ta ljubavna magija. Ja to ne radim. Ja ih posavjetujem da ih zaborave ili da krenu dalje. Ništa im to dobro neće donijeti. Salivala sam olovo mnogima, skidala sam i strahove i druge magije sam skidala, ali ovo što su od mene tražili da uradim za Aleksandru i Cara je nečuveno. Ja ih upozoravam da obrate pažnju, da idu u crkvu, da se mole i da nose neke amajlije. Da bilo šta urade samo da bi sprečili ovakve stvari – zaključila je žena za pomenute medije, piše Srbija danas.

