ISPLIVAO NOVI RAZLOG RASKIDA?! Anđela ostavila Zvezdana zbog praznog bankovnog računa: “Vidjela je da ima jedan kauč i sobu”

Voditelj, Darko Tanasijević, noćas je u emisiji “Narod pita” ugostio Žanu Đorđević i Miljanu Popović. Gledaoci su imali prilike da se uključe uživo u program i da razgovaraju sa bivšim zadrugarkama. Gledateljka koja se uključila u emisiju iznela je svoj sud o raskidu Anđele Đuričić i Zvezdana Slavnića.

– Jelena s Medaka kraj telefona. Navijala sam za Anu Ćurčić. Divim joj se kako nije počupala onu Anđelu. Bila sam vanbračnoj zajednici, a djevojku s kojom me je partner prevario sam počupala. Moj zet je pretukao moju sestru, a onda i mene. Ona nije ostavila njega sve dok joj ruku nije slomio. Sve što se meni desilo, kao i mojoj bliskoj osobi me je navelo na to da mislim da je potrebno nešto samo pustiti. Nisma mogla da se uključim kad je Ana bila gost u emisiji, a Žana mi je takođe jako draga – rekla je gledateljka.

– Šta mislite o raskolu Ane i njene kume? – upitao je Darko.

– Mislim da je na početku željela da bude tu za Anu, ali da je na kraju ipak poletjela i željela sve za sebe – rekla je gledateljka.

– Dosta se priča i o Aninim kontradiktornim izjavama. Šta mislite o tome? – upitao je Darko.

– Svi su se okrenuli protoiv nje, Moka je sve ljude preokrenuo protiv nje – rekla je gledateljka.

– Da li smatrate da je Miljana Popović bila lažni prijatelj Ani Ćurčić, jer je bila kod nje u krevetu, a nakon toga se pričalo da je flertovala sa Zvezdanom? – upitao je Darko.

– Ona je željela da bude tu, jer se osjećala usamljeno. Ja sam se ponudila da joj budem pri ruci, kako ne bi bila sama. Onda se desila ona situacija, kada me je Zvezdan okrivio da sam zaljubljena u njega, a ona je bez razmišljanja njemu povjerovala – rekla je Miljana.

– Šta mislite o raskidu Zvezdana i Anđele? – upitao je Darko.

– Mislim da je ona mislila da je on pun keša, jer mu je otac poznasti košarkaš. Kad je vidjela da imaju samo jedan kauč i sobu, a poslije je pobjegla glavom bez obzira. Žana, Marko nije za tebe. Ona je sposobna, jaka žena, takav joj treba – rekla je gledateljka, piše srbija danas.

