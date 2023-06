“ZVEZDAN ME JE VIŠE ISPOŠTOVAO NEGO ANA!” Kačavenda se zahvalila Slavniću – šok obrt nakon svađe sa Ćurčićevom!

Već danima mediji bruje o pucanju prijateljstva između Ane Ćurčić i Milene Kačavende. Milena je svim silama branila Anu dok je ona bila u rijalitiju. Međutim, Ana je po izlasku iz rijalitija demantovala neke kumine izjave i bila je iznenađena kakve su sve informacije dospjele u medije.

Milena se danima nije oglašavala za domaće medije, ali kada je primijetila da je Ana ne brani u javnosti, riješila je da se oglasi putem lajva na svom Instagram profilu.

Milenu je najviše zaboljelo što Ana nije reagovala kda su je optužili da je uzimala novac od fanova. Ćurčićeva je u emisiji “Narod pita” izjavila da je dobila od fanove uplatnice kao dokaze o uplati, a da taj novac nikada nije stigao do nje. Ovo je kap koja je prelila čašu i koja je navela Milenu da se oglasi.

Milena Kačavenda o odnosu sa Zvezdanom Slavnićem

Milena je sada po prvi put osjetila potrebu da se zahvali Zvezdanu Slavniću što je javno nije blatio. Istakla je da je on više ispoštovao nego Ana u nekim situacijama.

– Da li je Milena pretjerala sa svojim izjavama? Jeste, Milena je bila ostrašćena i pretjerala je. Ja kažem Milena jeste bila ostrašćena u odbrani svoje drugarice u želji da se za vijek i vijekova riješi zlostavljača. Mogu da kažem da sam najviše pretjerala u njenoj odbrani, najviše sam pretjerala u ratu sa porodicom Slavnić jer sam ih vrijeđala nemilice. Moram danas da priznam da me je Zvezdan Slavnić više ispoštovao nego Ana Ćurčić. Više puta sam navela da mi Zvezdan Slavnić nikada u životu meni nije uputio ružnu riječ, niti je u životu meni nešto ružno uradio – rekla je Milena, a zatim dodala:

– Kada su ga pitali: “Ko je ta Milena Kačavenda i zašto vas toliko napada”, on je jednu stvar izgovorio, a to je: “Zaista ne znam, ja sam samo bio tu da joj pomognem kada joj je muž bio na koledžu”. To je sve što je Zvezdan Slavnić nakon svoje diskvalifikacije do dana današnjeg za mene rekao i na tome moram da mu se zahvalim. Nije ulazio u dublje i ružne priče, a potpuno svestan da jedni razlog što sam ga napala svim silama i svim raspoloživim sredstvima, a to je jezik i njegovu porodicu koja po mom mišljenju nije smjela nikada da kaže ružnu riječ za Anu, je samo bilo zbog Ane. Ja sa tim čovjekom kao Milena Kačavenda, lično i personalno, nikada ružnu riječ nisam razmjenila. Od Aninog izlaska nisam dobila nijedno hvala, a nisam ga iskreno ni očekivala – rekla je Milena, piše srbija danas.

Šta je još Milena pričala, saznajte u video prilogu u nastavku:

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari