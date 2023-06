ANA UZVRATILA UDARAC KAČAVENDI! Bijesno obraćanje Ćurčićeve kumi: “Pravi mi problem, htjela je da sve bude javno!”

Već danima se spekuliše o odnosu Milene Kačavende i Ane Ćurčić. Milena je sve vrijeme bila uz Anu dok je ona boravila u “Zadruzi”. Međutim, Ani se nije dopalo što su neke informacije dospjele u javnost i što je Milena pokazala pisma koje joj je slao Zvezdan Slavnić iz zatvora, piše Srbija Danas.

Nakon izlaska iz rijalitija Ana je demantovala neke kumine izjave. Ono što je Milenu najviše zaboljelo je što je ni u jednom trenutku nije odbranila kada su je napali da je uzela novac od fanova. Čak je i Ana rekla da novac nije došao u njene ruke, a da je dobila dokaze o uplati od strane fanova.

Milena se danas prvi put oglasila o ovoj temi u svom lajv uključenju na Instagramu. Ona je demantovala da je uzimala novac i otkrila da su se razne malverzacije dešavale u Aninim fan grupama.

Nakon ovog Mileninog obraćanja, oglasila se i Ana na svom Instagram profilu.

– Ja Milenu poštujem, ne znam šta se desilo. Trebalo je da se vidim sa njom, ali ona je odlučila da izađe javno i iznese neke informacije, mislim da je ovo tek sad preterivanje. Ja sam ostala korektna, zvala sam je, ali je ona odlučila da odradi sve na svoj način, kako je ona htjela. Moj život je u pitanju i mislim da je kulturno da se poštuje ono kako ja odlučim, šta je tačno, šta nije, to je moja stvar i ja to najbolje znam. Neosporavam da me je iko branio, zahvalna sam, ali ovo mi se ne sviđa. Problemi se riješavaju u četiri zida, ali očigledno ona ima potrebu da sve bude javno. Ja nemam potrebu za tim, nisam htjela da dozvolim da novinari prave priču od ovoga, ali ona želi da odbrani sebe, iako nema za šta da se brani… Šta da kažem, pravi mi problem, ali nema veze – istakla je Ana u svom “lajvu”.

