RODITELJI PRITISLI ANĐELU – prate svaki njen korak, unajmili su ljude koji su stalno u njihovoj kući

Anđela Đuričić nakon raskida sa Zvezdanom Slavnićem otputovala je u Crnu Goru kod roditelja.

Kako je navela za domaće medije, njeni roditelji trenutno u svom domu imaju majstore, pa i ona pomaže oko radova.

– Kada su radnici tu i mi smo tu sa njima da im pomognemo. Upućeni smo u sav rad. Zato ću svojim rukama sve steći. Kod mene je to u krvi, kad odlučim, kad presečem, šta god to bilo, to je kraj. Nikada ne posustajem dok ne ostvarim svoj cilj – rekla je Anđela na početku razgovora.

Anđela kaže da su joj drugarice iz rodnog mjesta jako nedostajale, pa je otkrila kako sada sa njima provodi vrijeme.

– Izašla sam sa drugaricama, tu je bilo voće, kokteli. Ženski tračevi poslije dugo vremena, razgovori. U svom ovom odmoru treba mi i moje društvo, koje nije rijaliti društvo. Oni su uz mene bez obzira šta sam ja napravila. Nisam znala da su prijatelji i porodica uz mene dok sam bila u rijalitiju, a oni su jače uz mene nego ikad. Kad ja padnem niže, što se tiče mojih postupala, psihičkog stanja. Oni su samo jače stajali uz mene.

Đuričićka tvrdi da je ona mamina mezimica, pa je objasnila kako njena majka vodi računa o njoj tako što stalno stoji na balkonu i gleda gdje ide i sa kim.

– Više sam mamina mezimica i ona uvijek stoji na balkonu i prati gdje sam ja. Želim sama da steknem svoj dinar, da ne zavisim od roditelja. Mogu da se udam da živim kod nekoga, ali ne želim to. Hoću da kažem sama sebi, da imam svoj posao, stan, kupit ću ga, auto. Ne želim ni ja nekoga da vučem niti on mene da vuče – rekla je Anđela za “Hype”.

Anđela tvrdi da su je u školi najviše voljeli roditelji njenih drugara.

– U školi su me uvijek voljeli roditelji od dece. Djeci su govorili: “Druži se sa Anđelom, ona je iz dobre kuće, vaspitano dijete”. Bila sam na dobrom glasu i tako je i ostalo. Sve se nosi iz kuće, zato je porodica jedna – poručila je ona, pa dodala:

– Ne zanima me niko iz Zadruge. Krenula sam drugim putem. Kad okreneš novi list, stari me ne zanima. Na Maju sam nasrnula jer je pomenula moju porodicu. Nikome to ne bih oprostila – rekla je Anđela Đuričić, piše Srbija Danas.

Facebook komentari