“NEKOLIKO SATI ME JE DIJELILO DO SMRTI” Nataša Šavija o strahovima i posljedicama nakon stravičnog nasilja: Ako mi se nešto desi…

Ona je sada otkrila da će morati da ide na još jednu operaciju jagodične kosti, jer još uvijek nije riješila zdravstveni problem sa okom.

Šavija je 30. aprila je Nataša je navela da ju je nasilnik udario pjesnicom u lice i tom prilikom slomio jagodičnu kost. Karić je rekao da joj je “samo” lupio šamar, ali je ipak u pritvoru bio 30 dana i prijeti mu žestoka kazna.

Šavija je zbog ove povrede morala da ide na hitnu operaciju, ali joj je i dan danas oko upalo i spušteno, zbog čega će opet morati da ide na hirurgiju.

– Mora još jedna operacija, jer je, prema riječima doktora, bio težak prelom da nije moglo sa jednom da se riješi problem. Takođe, prva se radila pod otokom, što je teško operisati, ali pošto je bilo hitno, morala je da se obavi. Na rendgenu se tačno vidi koliko mi je smrskano i spušteno i dalje u tom dijelu, tako da će stavljati neke pločice, ne znam ni ja tačno, ne razumijem se… Situacija je gora nego što sam mogla i da zamislim kada sam prvi put dosla u Urgentni centar. Ja sam mislila da će se to riješiti operacijom, da čekam da spadnu otoci i to je to. Ali ne… – rekla je Nataša za i dodala:

– Prvom operacijom su mi makar zagrižaj i oko podigli, jer, kako se spustila jagodična kost, tako su pali i oko i vilica. Prije te prve operacije sam zbog toga vidjela duplo i nisam mogla pravilno da zagrizem. A što se donjeg kapka tiče, ne zna se tačno uzrok… Tu mi se poslije operacije iz reza jako gnojilo, imala sam infekciju i došla sam do septičnog stanja. Bukvalno su me dva-tri dana ili čak nekoliko sati dijelili od toga da umrem. Svi koji znaju prirodu sepse, znaju da ona samo odjednom “pokosi”. Tako da, možda je tkivo oštećeno od toga, a doktor misli da je moguće i da su tokom operacije šivenjem zakačili kapak, pa je zato povučen, jer je rađena pod otokom… Ne znam, nadam se najboljem, pa makar i ako se ne sredi sljedećom operacijom, da će moći kod plastičnog hirurga…

Šavija kaže da nakon brutalnog nasilja nad njom ima i psihičke posljedice, do te mjere da sada pije antidepresive.

– Nemam više fizičke bolove, ali ovi psihički su teži. Na lijekovima sam, bila sam kod psihijatra i ustanovljen mi je posttraumatski stres i početak depresije. Prvi put u životu pijem antidepresive. Ranije sam od lijekova te prirode koristila samo one za spavanje i to bas rijetko. A da ne spominjem da sam sad non-stop kući, nekako se tu osećam najbezbjednije i kad mi je tu neko od porodice. Na primjer, skoro sam bila u prodavnici kućnih uređaja (jedino mjesto gdje sam išla u ovom periodu, a da nije kod ljekara ili u bolnice) i uhvatila me je neka nelagodnost, iako znam da nije realno da mi se tu nesto desi, ali tako mi organizam sam reaguje. Ja se nadam da će to proći. Svakako mislim da ću još dugo ići kod psihijatra.

Starleta kaže da oko samog slučaja nema novosti, te da čeka suđenje.

– Što se suda tiče, dala sam izjavu i sada se čeka suđenje. Ne mogu da otkrivam ništa vezano za to, jer je zabranjeno. Samo, za one koji nisu upućeni, to što je izašao iz pritvora, ne znači da nije kriv, tek se čeka suđenje. I uz dužno poštovanje suda, odluka je na njima, ali nadam se da mu neće odrediti samo kućni pritvor, jer bi to poslalo poruku nasilnicima da mogu ovako da izlome ženu i da prođu sa blagom kaznom. Ja se nadam da će dobiti makar godinu i po za ovo, da se svako ko krene da digne ruku na žensko seti šta ga čeka – kaže Šavija.

Na pitanje da li je Stefan ili neko od njegovih prijatelja pokušao da stupi u kontakt sa njom, Nataša je odgovorila:

– Pa naravno da me nije niko kontaktirao od njih, ne stižu od silnih slavlja i provoda, posjeta deklarisanih nasilnika… – rekla je Nataša verovatno aludirajući na bivšeg zadrugara Mikija Đuričića sa kojim se Karić video neposredno nakon izlaska iz pritvora, a zatim nastavila:

– Ne da me niko nije zvao, nego me njegov otac još i pljuje preko Instagrama, a mali se buni što ga svi osuđuju… Evo, postaje mi i smiješno. Normalni ljudi bi stali uz svog sina, naravno, ali u tišini, a ne još pljuvali ženu kojoj je polomio facu. Nasilnik se ne bi oglašavao, a on snima storije iz auta, došao iz zatvora poršeom, izlazi… Ja ne znam gdje mi živimo… – rekla je ona.

Šavija ističe da ne sumnja da će Stefan nastaviti sa provodima tokom ljeta, dok će ona biti na liječenju:

– Vjerujem da će gospodin i na more uskoro, dok ja budem ležala u bolnici – rekla je Šavija i priznala da strahuje od njegove osvete:

– Iskreno, plašim se. S obzirom na to da nemam neprijatelje ukoliko mi se nešto desi, pa i za godinu dana, jedini koji može biti odgovoran za to je on – zaključila je, piše Informer.

