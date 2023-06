SAZNAO INFORMACIJE KOJE NIJE ZNAO U ZADRUZI! Zola otkačio Slađu čim je izašao – ona krenula u Derventu na suočavanje

Slađa Lazić i Lazar Čolić Zola započeli su vezu tokom Zadruge 6, ali se ista nije nastavila nakon završetka rijalitija, s obzirom da je Zola pokušao da se distancira od Slađe, piše Srbija danas.

Međutim, Lazićeva ipak planira odlazak u Derventu, gdje će upoznati Zolinu majku, nakon čega će sve biti jasnije.

Slađa je otkrila da njih dvoje jesu u kontaktu, ali da Zola nije oduševljen njenim ponašanjem na društvenim mrežama:

– Nas dvoje nismo zajedno, ali me je zvao danas, kako bi me pitao kada ću doći u Devrventu. Zaljubila sam se, ali je on stalno u nekoj gužvi, što ne mijenja činjenicu da smo stalno u kontaktu. Jedva čekam da odem kod njega. Željela bih odmah, ali to sad nije moguće. Moj otac je oduševljen Zolom, nije mu jasno što mu nisam pružila šansu u ”Zadruzi”. Zoli smetaju moje objave na Instagramu, vjerovatno na njega utiču loši komentari koje dobije od svojih fanova – rekla je Slađa.

– Nisam mu ni u rijalitiju vjerovala da želi da bude sa mnom, zato što je želio da imamo se*s, kako bih mu dokazala ljubav. Svjesna sam svog izgleda, znam da mu se dopadam, a za nešto više od toga, moramo boje da se usaglasimo. On je emotivno hendikepiran nakon veze koja ga je osakatila, ali sam spremna da ga sačekam. Želim da ga čekam, ali nisam sigurna u njega. Čujemo se, moj otac podržava naš odnos, ali nadam se da sve ovo neće ostati na riječima – objasnila je Slađa.

