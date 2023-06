“MENI JE UKRADENA POBJEDA!” Anđela udarila na produkciju – ovo je njeno pravo mišljenje o Aleksandrinom prvom mjestu

U velikom superfinalu šeste sezone rijaliti programa “Zadruga” pobedu je odnela Aleksandra Nikolić. U duelu su se našle Ana Ćurčić i Aleksandra, a voditeljka, Dušica Jakovljević, saopštila je da je publika donela odluku da Aleksandri dodeli prvo mesto, a Ani drugo.

Bvša zadrugarka, Anđela Đuričić, pratila je finale i bodrila je svoju drugaricu Aleksandru. Anđela je iznela svoj sud o ovogodišnjoj pobednici. Baš mi je drago. Aleksandra i ja smo u dobrim odnosima. Priželjkivala sam da ona bude pobednik, ili ona ili Filip Car jer sam u jako dobrim odnosima i sa njim i sa njom. Što se tiče “Zadruge”, ne bih previše komentarisala. Sada kada sam izašla, videla sam da ništa nije bilo kako je nama predstavljeno unutra. Da sam diskvalifikovana, da bi mi se ukralo to neko visoko mesto, možda čak i pobeda, s obzirom na svu tu podršku koju tek sad vidim da imam. To unutra uopšte nije bilo tako predstavljeno, nego sve baš kontra od toga do poslednjeg dana. Nije mi žao što sam na taj način završila svoje učešće u “Zadruzi”. Žao mi je što nisam možda i ranije – rekla je Anđela, a zatim otkrila kako se oseća nakon izlaska:

Anđela Đuričić Foto: Youtube Printscreen/HYPE TV

– Prodisala sam punim plućima. Šest-sedam meseci koliko sam bila tamo, dešavale su mi se velike oscilacije i bilo je jako turbulentno i u vezi sa Zvezdanom i mimo nje. Najviše loših stvari mi se desilo unutra, od loših pitanja i klipova. Jako retko sam pozitivne stvari dobijala i mislila sam da sam najgora osoba dok sam sve to gledala i slušala. Kada sam izašla napolje, shvatila sam da ja nisam ta osoba koja je baš takva. Unutra sam stvorila lošu sliku o svemu tome, a kada sam izašla, shvatila sam da mogu da prodišem punim plućima, jer ja nisam neko ko je takav kakvom su pokušali da me predstave. Meni su u glavi stvorili začarani krug iz kog sam jedva isplovila i izašla na vreme. Ne bih volela da sam se zadržala do superfinala, bez obzira na plasman koji bih imala. Prošle godine sam bila treća, bez ijedne priče. Ove godine bih možda bila prva, ali mislim da sam sa razlogom diskvalifikovana jer ja mislim da je bilo mnogo učesnika koji su imali mnogo veće sukobe od mene, a nisu. Ja sam izbačena 15 dana pred kraj, zajedno sa Zvezdanom, verovatno oni (produkcija) znaju razlog tome – rekla je Anđela.

Voditeljka je saopštila Anđeli da je Aleksandra po izlasku izjavila da je ovo prvo njeno učešće u kom je pokazala sebe u pravom svetlu, pa je upitala Đuričićevu da li bi se složila:

– Da, bih. Zato sam i navijala za nju. Aleksandra je kroz sezone pokazala da neko može da ide uzlaznom putanjom, a ne silaznom, što se tiče rijalitija. Sazrela je i pokazala je sebe u dosta boljem svetlu – rekla je Đuričićeva za “Hype”.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

