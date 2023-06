PRVA SLIKA MUŽA ANE KORAĆ: Starleta ne skida osmijeh u naručju naočitog gospodina, sve je objavila!

Starleta i bivša zadrugarka Ana Korać proslavila je svoj 29. rođendan, a tim povodom je organizovala gala proslavu.

U dekoraciji prostora i stolova dominirale su zlatna i bela boja, a sve je bilo pripremljeno na visokom nivou.

Ani je njen partner, kojeg još uvijek krije od očiju javnosti, priredio iznenađenje za pamćenje, pa je u tajnosti angažovao pjevačicu Jelenu Rozgu, da Koraćevoj uljepša zabavu.

Ana je sve vrijeme na svom Instagramu objavljivala slike i snimke sa žurke, a posebnu pažnju je privukla fotka na kojoj je u čvrstom zagrljaju oca svog djeteta. Ipak, Ana i dalje ne želi da otkrije njegovo lice i identitet, pa je stavila veliki stiker srca, ali je evidentno da je gospodin veoma naočit.

– Moj mužić – napisala je Koraćeva.

Nakon ove, objavila je i jednu porodičnu fotografiju i napisala:

– Srećna porodica je raj prije raja.

Ana, koja se posvetila prije svega porodici, nedavno govorila o majčinstvu i istakla koliko je ispunjena otkako je dobila dijete.

– Roditeljstvo u ženi budi najvrijednija osećanja. Moje srce, duša, kompletno biće je posvećeno sinu, koji je centar mog svijeta. A bebac je predobar, mio, sladak i malen. Upoznajemo se polako, obožavamo i slušamo, i ja njega i on mene. Što se nespavanja tiče, to su one slatke muke o kojima je i meni moja majka govorila. Sad je potpuno razumijem. Hvala bogu, sin je poslušan, spava lijepo i obaveze oko bebe, bilo danju ili noću, ne padaju mi teško. Čim se probudi, odmah reagujem i brzo ga uspavam. Prilagodili smo se, pa i ja spavam kad spava i beba. U međuvremenu završavam i ostale obaveze, ali beba mi je prioritet – rekla je Ana nedavno za medije, piše Srbija danas.

