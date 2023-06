IZBAČEN DAN PRED FINALE! Pročitana odluka o momentalnom napuštanju Zadruge: Završio sa učešćem

Voditelj Darko Tanasijević ušetao je među zadrugare u Belu kuću, kako bi im posle zvuka gonga koji se začuo, a koji znači da je napravljen prvi presjek za večeras, saopštio kom je publika udelila najmanje povjerenja i ko će zauzeti 22.mesto u “Zadruzi 6”.

Napravljen je prvi presjek glasova za ovu noć, znate da od petka gledaoci neprestano glasaju ne bi li sačuvali vas koji vole što duže u ovoj kući. Vreme je da saznate ko je od vas u ovom trenutku ugrožen. Publika vas je mesecima gledala, slušala sve što ste govorili i radili ovde, kako ste nekada menjali stavove, priklanjali se jednim, potom drugim mišljenjima. Znate i sami da se sve to sabira i da se stiče celokupni utisak o vama kao učesnicima “Zadruge” i o vama kao ljudima… Prva osoba koja je ugrožena nakon prvog presjeka jeste Zorica Marković – rekao je Darko.

Ne volim mnogo da pričam o sebi. Šta da pričam?! Mislim da sam do sada bila najbolja, od svih učešća. Možda bih bila gora ali je jednostavno takva situacija bila. Bila sam iskrena i kada sam se svađala i kada sam bila dobra. Ana Ćurčić je probudila nešto što je u meni odavno spavalo. Ne znam kako to da definišem. Ja uvek krijem iza maske, budala sam od emotivca, retko to pokazujem. Greška je što ceo život ganjam pravdu, a ko je ispravio krivu Drinu?! Niko. Ekipa ove godine je bila odvratna, ljudi koji su me od prvog dana napadali do danas, ja sam se branila – rekla je Zorica.

– Vrijeme je da Zorica ne stoji sama, već da joj se neko pridruži. Ovdje nemamo dnevnik, azbučni raspored, već samo presek stanja glasova. Sabiraju se poruke koje su stigle, za nekog više, nekog manje i u skladu s tim napuštate “Zadrugu”. U ovom trenutku, ugrožena je jedna osoba iz “donjeg doma”. “Donji dom” će ove noći, možda, ostati bez jednog člana. Učesnik “Zadruge” koji je ugrožen u ovom trenutku poslije presjeka glasova je Lepi Mića – rekao je Tanasijević.

– Kao i svake godine, ništa novo, ono što mislim, kažem. Koga volim, volim, koga ne volim, ne volim. Neke stvari se ovde vide, samo pojedinci nemaju snage da se suoče s istinom. Ovde se sve vidi ko kome sme šta da kaže, ko trpi neke stvari koje nikada ne bi trpeo, ko čeka da se završi “Zadruga” da bi razmišljali svojom glavom. Prave se lažna prijateljstva, lažne moralne ikone. Za mene mogu da kažu šta god hoće, ali da mi neko spomene da ne znam gdje mi je sahranjen otac. Da jedna ku**a kaže meni, to su stvari koje prelaze sve moguće granice – rekao je Mića.

– Vrijeme je da izgovorim ime i treće ugrožene osobe. Zorica Marković i Lepi Mića nisu jedini ugroženi finalisti u ovom trenutku. Gledaoci su odlučili da je ugrožen i Petrući – rekao je voditelj.

– Moglo je bolje, mislim na ponašanje. Nema veze, vidi ko je sve došao u finale. Ne smatram da sam kvalitetan, ali ni da sam nekvalitetan. Kajem se za dosta stvari koje sam radio, ali šta je tu je. Ovde te narod gotivi ili ne, nije to kao pevanje ili sport, ovaj je brži ili ovaj bolje peva. Ja ne bih voleo da me gotive ljudi koji gotive Anu Ćurčić, jer su to glupi ljudi i slepi…Nisam jedva čekao, mislim da me Palčica čeka, siguran sam u to – rekao je Petrući.

I ova osoba je pozivala svoje glasače da se aktiviraju, ne znam koliko su je slušali. I čini se da je uvek bila iznenađena kada je neko od nas izgovarao njeno ime. Da li zaslužuje da se nađe u superfinalu?! Šta je pokazala i kakav je čovek?! O tome sude gledaoci. S tim u vezi, ove noći u ovom trenutku nakon prvog presjeka ugrožena je i Matora – rekao je Darko.

Ako ćeš iskreno, optimista sam. Posle ovoliko dizanja, ne bih gledala kao i drugi zadrugari. I da izađem, više bih voljela da izađem danas, nego sutra – rekla je Matora.

– Kada je podigao najugroženije zadrugare, Tanasijević je saopštio ko napušta Bijelu kuću i zauzima 22.mjesto u “Zadruzi 6”.

Zorica Marković, Miroslav Pržulj, Marko Petrušević i Jovana Tomić, to su ugroženi zadrugari u ovom trenutku. Prvi finalista koji može da odahne u ovom trenutku jeste Lepi Mića. Moram da kažem da u ovom trenutku osoba koja je bezbjedna i ostaje u ovoj igri jeste Matora. U ovom trenutku, Zadrugu 6 zauvek napušta Petrući – rekao je Darko.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari