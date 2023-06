DOK GOVORI DAVI SE U SUZAMA: Prva potresna ispovijest majke Ane Ćurčić – Morala sam da pobjegnem iz Beograda

Ana Ćurčić je danas doživjela nervni slom tokom emisije “Pitanja gledalaca”, tokom koje se posvađala sa više zadrugara, okrivila ih za diskvalifikaciju Zvezdana Slavnića, a oni su je napali da ga i dalje voli i čeka, te da ne veruju u prljav veš koji je iznijela o svom bivšem suprugu. Očajna Ana je molila svoju majku Milu da se hitno oglasi, što je ona i uradila. Mila je sve vrijeme plakala i kroz suze priznala da je napustila Beograd i da je u teškom zdravstvenom stanju zbog svega što se Ani dešava, piše Republika.rs.

– Pravo da vam kažem, nisam dobro. Gledala sam na televiziji kako napadaju Anu. Ja već dva mjeseca nisam u Beogradu zbog Ane, pobjegla sam. Psihički sam uvijek uz nju, izvinjavam se što plačem. Dobila sam pritisak kad sam vidjela koliko je Janjuš i Car napadaju bez ikakvog razloga. Uopšte ne mogu da shvatim, ljudi joj ništa ne vjeruju, nema riječ kojom bi dokazala da je u pravu za sve što je iznijela. Svaku njenu suzu propratim, pijem lijekove za smirenje. Sve ono što je Ana rekla od početka za Zvezdana, sve je tako kako je rekla. Njegova reakcija i ponašanje su pokazali šta joj je radio, to je znak da je tako bilo. On bi bio drugačiji da je drugačije – započela je Mila drhvatim glasom, pa nastavila:

– Ana nikad nije bila kockar. On je prokockao naš stan, koji sam ja Ani kupila. Ja znam još toliko stvari koje Ana nije iznela, ona je imala toliki strah od Zvezdana. Ja ću se suočiti sa njim, ne dao Bog da ja kažem ono što ja znam. Ja hoću da zaštitim Anu, ali je ona rekla da se ja oglasim. Ne znam šta mogu da učinim za nju da joj pomognem, vrše takav pritisak. Nije bitno prvo mesto, nego da ona izađe živa, zdrava i normalna. Ona nema više emocija prema Zvezdanu, ne znam kako to ne shvataju. Njoj to zameraju, ma kakvi… Ona je izjavila da ne želi pomirenje sa njim. Ona i od ovih ljudi ne može da dođe do izražaja da kaže, koliko je napadaju. Kako mogu da budu takvi, zli su prema njoj… – govorila je Anina majka kroz suze.

– Kad je rekla da se ja oglasim, gledala sam sad to na televiziji, ona ne može da dođe do reči. Lepo je objasnila zašto je poslala kockarsku tortu, niko joj ne veruje. Ona je radila tri posla, on spavao po ceo dan, prokockao moj stan koji sam ja kupila za 50.000 evra. Taj stan sam kupila ćerki i njenoj deci, on je prokockao. A šta je još radio mimo toga, neću još da kažem. Sve što je ona iznela je sto posto tačno! Imala je strah od njega, bio je nasilnik, bukvalno ju je maltretirao. Kad nije imao pare za kocku, to je bilo strašno šta je trpela od njega. Nije smela da ga prijavi policiji od straha. Ne smem da kažem šta joj je sve radio, plašim se da kažem. Kazaću kad bude vreme, jer Ana nije sve iznela. Ne dozvoljavam da je tamo maltretiraju i da joj ne veruju, to je 1.000 posto tačno! Ja ću u njen izvod iz matične knjige rođenih uneti novi datum kad izađe iz rijalitija, samo da se njega oslobodi – nastavlja Mila.

– Ona se povjeravala Zorici i rekla da samo ja znam. Ne zna ni moja starija kćerka, nismo smjele da joj kažemo, prosto, šutjele smo, mislile da će proći. Nisam ni ja sve znala, saznala sam sad za neke stvari, ali ako mi odobri, iznijet ću ja neke stvari – ističe ona.

Anina majka je progovorila da li je bila u kontaktu sa Mokom Slavnićem.

– Moka svog sina veliča posle 20 godina i brani ga, tako i ja svoju ćerku. Niti se čujem sa njim, niti viđam, niti sam imala potrebu. Evo, sad ću vam reći, jedino sam ga čula jednom u životu, a to je bilo kad se Ana razvodila. Ona se zbog Zvezdana razvela, ja sam tada zvala Moku, radila sam u jednoj firmi, došla do njegovog telefona. Jasno sam se predstavila ko sam, šta sam, molila ga da utiče na Zvezdana koliko-toliko, da ne dođe do toga. On je meni samo rekao: “Gospođo, šta da Vam kažem, ja glasam za ljubav, ne možemo mi tu ništa”. Rekla sam mu: “Hvala, doviđenja”. Ja ne bih ni željela da ga čujem u životu – otkrila je Mila, koja se sa Acom Bulićem čuje skoro svakog dana:

– Sa Acom se čujem skoro svaki dan, brinemo o djeci, sve je u redu što se tiče djece. Vidim da se Ana sekira za djecu, to je sve u redu. Sekira se šta će, ima strah od toga da je Zvezdan opet ne maltretira, ali ja lično mislim da neće doći do toga. Ne bih htjela da pričam detalje o djeci, sve što je Ana rekla je tako. Djeca su bila mala, nije im bilo svejedno da ona bude u tom nezvaničnom braku, oni su vezani za Anu jako i za svog oca. Tužna je priča… Tužna je priča… – istakla je Anina majka.

– Brinem se za njeno zdravlje, juče se tresla. Ne bih se ni oglasila, ona je rekla da se oglasim. Ako ona bude željela, ja ću se oglasiti. Sve što je rekla je istina, samo molim Boga da izađe zdrava i normalna. U Beograd ću doći da je sačekam. I ja sam anksiozna zbog nje, narušeno mi je zdravlje – zaključila je Mila, piše Republika.rs

Facebook komentari