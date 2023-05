“PROBALA SAM HE.OIN IZ ZNATIŽELJE, TO SU KORISTILI SVI…!” Bivša zadrugarka progovorila o krizi zbog na.kotika?

Snežana Mišković Viktorija, bila je učesnica prve sezone Zadruge, a prije ovog rijaliti formata, bila je takođe takmičar rijaliti programa “Farma” koji se takođe emitovao na Pink televiziji.

Viktorija je svojevremeno za medije otkrila da je navodno probala na.kotike, te da tada u to vrijeme nije znala koliko je to opasno, piše “Story.hr“, prenosi “Kurir”.

– Tek u trideset trećoj sam prvi put vidjela he.oin, ovu dro.u su koristili muzičari s kojima sam snimala ploču. Vidjela sam da ti ljudi ne funkcioniraju bez toga. Ja sam po tom pitanju bila prava neobrazovana seljanka, koja ništa o tome nije znala. Pojma nisam imala da uzimanje d.oge može dovesti do situacije da čovek umre od obične upale pluća, od gripa, da propada cijeli organizam, stradaju kosti. – pričala je pjevačica i dodala:

– Gledala sam jednog prijatelja koji je svoj zub izvadio prstima. He.oin sam probala iz znatiželje, neznanja i radoznalosti. Poslije završetka snimanja, nakon što sam ga uzela, osjećala sam se kao da me je savladao grip. Kolege su mi rekle da je to početak krize. Pobjegla sam ubrzo na more i više nikad nisam pogledala to svojim očima. Iglu nikad nisam probala. To sam gledala samo na filmu – ispričala je svojevremeno pjevačica, piše “Story.hr”, prenosi “Kurir”.

Facebook komentari