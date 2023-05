“POSLAO SAM HILJADU PORUKA PRODUKCIJI!” Aca Bulić spreman na sve zbog Ane – ove jezive scene su ga zaboljele

Anđela Đuričić i Zvezdan Slavnić diskvalifikovani su iz rijaliti programa “Zadruga” zbog nasilnog ponašanja. Anđela je udaljena sa imanja jer je fizički napala Maju Marinković, a Zvezdan jer je drvenom letvom udarao i lomio po spavaćoj sobi, a zatim samoinicijativno pobjegao iz “Zadruge”.

Nakon njihove diskvalifikacije, povela se polemika na društvenim mrežama ko bi mogao da zauzme prvo mjesto. Mnogi pretpostavljaju da će to biti Ana Ćurčić. Anino učešće u rijalitiju je prokomentarisao njen bivši momak Aca Bulić.

– Ne sviđa mi se što je ona tamo. Pravi supermen i pravi Popaj bi otišao tamo i izvukao je iz svega onoga – rekao je Aca, a zatim otkrio da li je kontaktirao članove produkcije:

– Za sve ovo vrijeme, poslao sam hiljade poruka, ali nisam dobio povratnu informaciju. Ne razumijem to, ali Bože moj, svako ima svoju politiku – rekao je Aca Bulić.

Voditelj je upitao Bulića šta misli zašto se Zvezdan Slavnić pored svih svojih ljubavnih priča u rijalitiju, uvijek vrati u sukob sa Anom.

– S muške strane gledišta mi nije jasno zašto to radi, zašto ima takve poglede i takav govor tijela. Očigledno je da se ona njega plaši i mene to uznemirava. Pink je sigurna televizija, ali meni i njenoj porodici nije prijatno da gledamo te stvari. Svaki dan se čujem sa njenom porodicom. Dočekat ću Anu u Šimanovcima i tu sam do kraja života uz nju – rekao je Aca.

Voditelj je potom pitao Acu da li bi muški odgovorio Zvezdanu ukoliko se desi da ga on pozove i poruči mu da se ne miješa u njegovu i Aninu priču.

– Zašto ne bih. Ja nemam dodirne tačke sa Zvezdanom. Meni je u cijeloj ovoj priči važna Ana. Ne bih da osuđujem Zvezdana. Svi smo za ljubav, samo ja ne bih voleo da Anđela prođe kao Ana – rekao je Bulić, a zatim se osvrnuo na to šta će se desiti ako se Ani vrate osjećanja prema njemu.

– Nisam imun, imamo mi tu našu bliskost. Nismo više djeca i ja imam djecu i ona ima djecu, sada više nismo sami – rekao je Aca u emisiji “Miln sa Memom” na “Hype” televiziji, piše Srbija danas.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari