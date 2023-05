UKIDA SE “ZADRUGA”?! Aleksandar Vučić urgirao kod Željka Mitrovića – Te zabrane ne važe samo za njega

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otkrio je večeras da je vlasniku “TV Pink” Željku Mitroviću uputio molbu da kroz nekoliko dana razmotri opciju da ukine rijaliti programe na toj televiziji.

Podsetimo, nakon nemilih događaja koji su se u našoj zemlji dogodili, roditelji su predložili ukidanje programa koji promovišu nasilje, poput rijalitija. Ja sam razgovarao sa vlasnikom vaše televizije i zamolio ga i rekao mu da jedan deo građana Srbije smatra da rijalitiji nisu dobra stvar. Ja znam kakav je njegov (Mitrovićev) i stav kuće i dobrog dela gledaoca koji gledaju taj program – rekao je Vučić za TV Pink,piše Srbijadanas

On je istakao da je to njegova molba Mitroviću, pre nego što krene da se razgovara o svemu tome.

– Naravno, te zabrane ne mogu da važe samo za njega, nego i za sve druge, ali sam ga zamolio da, pre nego šte razgovara u okviru REM-a o svemu tome, sam napravi taj potez – rekao je Vučić i dodao:

– Ne može to za dan da se završi, ali za nekoliko dana možda razmotri mogućnost da to ukine, da li će ili neće, to ćemo da vidimo. Svakako sam ja rekao i spremni smo da razgovaramo o tome, ali i o svim drugim stvarima.

