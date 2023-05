“ŽRTVE NASILJA, BORITE SE DO SMRTI!” Teodora Bilanović ispričala jezive detalje torture “Bio je svjestan i trijezan”

Bivša zadrugarka Teodora Bilanović tokom jednog gostovanja, progovorila je o nasilju za koje je optužila bivšeg dečka Milana Jankovića Čorbu i otkrila detalje psihičke torture kroz koju je prolazila.

Ona je naglasila da se i dalje oporavlja.

– Radim na mentalnom zdravlju. Radim na sebi, bolje se osjećam, sama vidim napredak i dobijam povratne reakcije od ljudi, to je pravi put. Posljedice ću da osjećam do kraja života. Svaka žrtva nasilja će uvijek osjećati posledice, ak i kad ih liječimo i izliječimo, uvijek ostaje taj osjećaj. Ja sebe doživljavam kao pobjednika, junaka, uspjela sam da se izborim sama sa sobom, a to je najteže čovjeku. Ja sam i prije, i u, a i poslije Zadruge uvijek apelovala na ljude da se bave svojim psihičkim zdravljem, da potraže stručnu pomoć, to je mentalna higijena, ne tabu tema. Mnogo je psihopata među nama – rekla je Tea.

– Slučaj je i dalje u sudu, još nije došlo do suđenja. Oglasila sam se sad jer je on postavio gnusan snimak, katastrofalan. Ne mogu uopšte da nađem riječ. Ismijao je žrtve, javne institucije koje nas brane. Daje primjer mladima da to nešto može da zastari, da može da sprovodi svoju volju, bijes i da nastavi normalno to da radi… Ja vjerujem u naše institucije, pravda je dostižna! Teško mi je, čuje se i u mom glasu. Uvijek se plašim, iskreno govorim. Dosta sam linčovana, naročito od strane žena. Neke detalje ne smijem da iznosim zbog suda. Ali poslije klipa gdje ismijava sve žrtve nasilja nisam htjela da ćutim. Boriću se za sebe i za sve žrtve nasilja – nastavila je pjevačica, pa počela da priča o jezivim detaljima:

– Mi smo stalno menjali mjesto prebivališta, kako bi on imao moć nada mnom. Kontrolisao mi je telefon, nikome nisam mogla da se javim bez njegovog prisustva. Čula sam se sa kumom, to je bio moj rizik. Nalazila sam hrabrost u samoj sebi. Ja nisam neko ko se lako pomiri sa stvarima, ja sam borac. Moj plan je bio da odem od njega, a da on to ne primijeti, da ne shvati kao bijeg od njega, da ne bih imala problema. To se desilo u oktobru, kad sam otišla u Švedsku. Pitaju se ljudi kad dopuštaš. Kad dođe do prvog udarca, poslije preživljavaš, ne biraš. Shvatit će me samo ljudi koji su prošli takve stvari. Ima zabranu prilaska, ali to se ukorijeni u tebi. Dovoljno samo da čuješ nečiji tuđi slučaj da ti se osjećaj vrati – istakla je Bilanovićeva.

– To nisu bili naleti bijesa, bio je svjestan i trijezan, samo je bilo pitanje kad će da mu dođe. Svakog dana me je psihički maltretirao. To su manipulatori. Prvo ti se predstavljaju kao anđeli, ti se zaljubiš i onda kad počneš da mu govoriš o svom životu, kad se otvoriš, kad mu pričaš svoje traume, on kad vidi da te ima pod svojom šapom, lagano te upliće u mrežu i pomjera granice. Sve traume iskoristi protiv tebe. Onda kad se desi nasilje, strašne scene, onda je bolji od anđela, vraća ti nadu i ono u šta si se zaljubila. Apelujem na sve koji bi da komentarišu, da se edukuju prvo, jer svaka riječ može da trigeruje žrtvu – ispričala je Tea, pa otkrila kako je ovo saopštila svojoj porodici, piše Republika.

– Najbliža mi je bila kuma. Ona je spomenula neku situaciju nasilja između nekog momka i djevojke, ja sam to prokomentarisala u smislu sramote, kao da je to neka sramota. Kad sam ja to tako iskomentarisala, ona je shvatila da ja trpim nasilje. Do tada sam pakovala. Tad sam progovorila direktno. Mami sam samo rekla poslije toga, da sam prošla i da je to bilo nasilje. To se dešavalo i u Banjaluci. Pitali su me što nisam rekla u nekoj emisiji, ne budeš psihički spreman da to kažeš, drugo, ko ti garantuje sigurnost dan poslije? Ja apelujem na žrtve nasilja, i ženske i muške, isto je nasilja, da se borite do smrti. Ako ostaneš u takvom odnosu, oboljećeš psihosomatski. Sam ćeš poželjeti da te nema. Kad sam obavijestila policiju, samo sam ležala u krevetu, bila sam jako loše – rekla je Teodora i počela da plače, a misica ju je zagrlila.

– Život ide dalje, govoriću na ovu temu i u svoje ime i u ime drugih žrtava – rekla je Bilanovićeva, piše Srbija danas.

