OVO JE ISTINA O POKUŠAJU SAMOUBISTVA Zvezdanove majke, Slavke Slavnić: “Ona nije psihički bolesnik!”

Budući da je Anu Ćurčić ispratila u Zadrugu, Jovana nam je otkrila Anine detalje iz života sa Zvezdanom Slavnićem, piše Srbija danas.

U jednom trenutku u Zadruzi, pomenuta je tema navodnog pokušaja samoubistva majke Zvezdana Slavnića, Slavke Slavnić.

Jovana nam je sada u emisiji otkrila da to nije istina, kao i da je to jedan od razloga zašto je Slavka, u pismu upućenom Zvezdanu napisala da je Ana zlo.

– Ne, Slavka ne misli da je Ana zlo, ali je jako razočarana i povrijeđena. Ana je iznijela mnogo neistine i to je Slavku mnogo povredilo. – rekla je Jovana.

Šmizla se dotakla i staračkog doma u koji je smeštena Slavka, pa objasnila da Zvezdanova majka nije psihički bolesnik, budući da su se pominjale terapije i pokušaj samoubistva:

– Žena uopšte nije psihički bolesnik, ona je totalno normalna, totalno normalno funkcioniše.

Na pitanje da li su istiniti navodi Milene Kačavende, da je Zvezdanova majka navodno pokušala samoubistvo pred djecom, Šmizla je rekla:

– Da li je ona to gledala? Nije to istina. Zato se između ostalog Slavka i naljutila. Sve i da se desilo, to se ne priča na televiziji. To su stvari koje se drže za sebe. Jer tu ženu sutra mogu da zatvore u ludnicu – rekla je Jovana.

