ZADRUGARI BRUJE O ANĐELINOJ TRUDNOĆI! Zvezdanovo potomstvo glavna tema: “Želi da se nastavi loza Slavnić”

Zorica Marković i Nenad Lazić Neca, nakon žurke su se osamili i komentarisali ponašanje pojedinih zadrugara. Iznijeli su svoje mišljenje o odnosu Zvezdana Slavnića i Anđele Đuričić.

– Ja sam vidio koliko je ona nesrećna, a sve joj se pruža – rekao je Neca.

– Ovo sve ostavlja traga, samo bih volejla da ovo dvoje ljudi ostaju zajedno – rekla je Zorica.

– Porodica njena je njemu zakon, želi da ima miran život i da se smiri. Dogodine nek ostane trudna i to je prelijepo. Svi vole da vide mladu mamu i tatu, ne dođeš kod djeteta na roditeljski ti deda. Ja sam to rekla i Zvezdanu. I šta će on sad dijete prvi razred, on 53 godine. On treba da gaji unuče još malo – govorila je Zorica.

– Treba da se posveti svom zdravlju i brine o sebi – kazao je Neca.

– Moka šta god pričao, on je htio ovo, želi da se nastavi loza Slavnić, to mu je cilj i to je prirodno – kazala je Zorica, piše Srbija Danas.

Podsjećamo, tokom emisije “Pretres nedjelje” dogodila se situacija koja je podgrijala glasine da je Anđela u drugom stanju. U jednom trenutku je Đuričićeva naglo skočila sa garniture kako bi se umiješala u neku svađu, a onda joj je Filip Car dobacio: “Ne skači, trudna si”.

