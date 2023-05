“S TOBOM SAM UPOZNAO LJUBAV…” – Bilal pred svima pročitao srceparajuću pjesmu za Maju, a onda spomenuo suparnicu!

Maja Marinković je dobila riječ kako bi prokomentarisala svoju rođendansku žurku.

– Zahvaljujem se Takiju, mami, Tići. Vidim da moj rođendan boli mnoge. Ja sam jaka i mislim da sam ovaj dan proslavila onako kako dolikuje, a to je u radosti i veselju – rekla je Maja, a onda prokomentarisala odnos koji njen otac ima sa Bilalom Brajlovićem.

– Taki gotivi Bilala, procijeni Taki ko je dobar čovjek, zna da procijeni ko su dobri, ko su foliranti. Jesam se ja ogriješila o Bilala, ogriješio se on od mene prvi. Ovaj odnos koji sada imamo je stvarno drugarski – rekla je Maja.

– Samo da pozdravim Takija, jedan veliki gospodin i jedva čekam da izađem, da se vidim sa njim.

”Od moje ljubavi veću nisi imala nikada, a ko zna da l’ si ti mene voljela ikada. I sve je počelo ovako: Ušao sam u Bijelu kuću, punu svijetla, glamura i sjaja, ali primijetih odmah u njoj crnilo zvano Marinković Maja. U ljubav nisam vjerovao dok tebe nisam sreo, zato si se us*ala u moj život cijeli. Zamjerih se materi, familiji, babi, ali ne odolih Maji Kovačević i našoj divnoj svadbi..'” – pročitao je Bilal stihove posvećene Maji.

VIDEO POGLEDAJTE OVDJE.

Maja nije krila oduševljenje zbog toga što joj je bivši dečko napisao pjesmu, iako je u pojedinim deijlovima bio malo grublji.

– On je davao ideje hronološki da poređamo, ja sam mu napisao cijelu pjesmu. Dobro je on to iznio – rekao je Miljan Vračević.

Facebook komentari