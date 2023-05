ISKORISTILA JE NA PODMUKLI NAČIN – Ana presretna zbog haosa Anđele i Zvezdana: Napravila spletku?

– Prošle nedjelje se nismo vidjeli. Prošle nedelje ste Filip i ti bili na Rajskom, proislavili ste pet mjeseci veze – rekao je Marko, piše Srbija danas.

– On se plaši vukova. Gledali smo film, pa ga je to poremetilo. Morali smo da idemo u rehab, kako bi spavali – rekla je Aleks.

– Kakav vam je sad odnos? – upitao je Marko.

– Dobar je. Imamo različito mišljenje oko nekih stvari. Kad je u pitanju odnos Mikice i Milice, ja ne mislim da tu ima nešto, a on tvrdi suprostno, pa onda dolazi do rasprave. Sanjao je sinoć da sam ga prevarila sa Zolom, pa je napravio ljubomornu scenu – kazala je Aleks.

– Šta se dešava između Ane i Zvezdana? – upitao je Marko.

– Meni je to totalno ludilo. Ona pesma koju je napisala je lijepa. Kad je bila Filipova i moja mesečnica, stigla je čestitka od Aninih fanova, a to je nju poremetilo. Sadržaj poruke je bio da Zvezdana vrati na mjesto, a da joj Zorica možda nije prijatelj. Istina je da je uživala dok su se Zvezdan i Anđela svađali. Kad Anđela nije sa Zvezdanom, ne komentariše je, kad jeste onda je ku*va. Isto je tako i sa Majom, sad su drugarice, a do juče su se mrzele. Počela sam da razmišlja i da možda Ana koristi Zoricu da bi se pokazala u što boljem svetlu – rekla je Aleks.

– A Zvezdan? Kako ti se on čini? – upitao je Marko.

– Totalna je enigma. Ono u šta sam ja sigurna je da je narcis. Sebe najviše voli i ne želi da naudi sebi, to je očigledno. On je sebe ovde pokazao u najgorem mogućem svetlu, a setimo se da je na početku bio dobrica – rekla je Aleks.

– Kako komentarišeš Zoricin i Anin odnos? – upitala je Aleks.

– Znam samo da je Zorica pričala sa Janjušem, Mikicom i Ivanom, ali nije bila svađa u pitanju, a kad je Ana naišla, onda je povisila ton. Zorica i Ana ovde neće prekinuti drugarstvo ovde. To je prisilno druženje, sad samo dokazuju svima da su iskrene. Napolju neće popiti kafu – rekla je Aleks.

– Kakvo ti je sad mišljenje o Maji? – upitala je Aleks.

– Maja je od trenutka kada se vratila sa sahrane, počela da gazi Anđelu, a mene je prestala da proziva. Zvezdana ne voli. Prema Caru ima emociju, ali je to jer nije postigla šta je naumila. Sujetna je samo. Filipu bi prešla preko svega. Ja se više ne pecam na Majine blage provokacije, jer sam sad sazrela – rekla je Aleks.

Detaljinje pogledajte u video-klipu.

