DAVID DRAGOJEVIĆ NEĆE VIŠE DA ŠUTI: Javno PROGOVORIO o svemu

David Dragojević ne govori često o zbivanjima u “Zadruzi”, međutim, sada je napravio izuzetak.

Dragojević je sada govorio o odnosu Aleks Nikolić i Filipa Cara:

“Nisam nešto kvalitetno ispratio, ali koliko mi izađe na društvenim mrežama, vidio sam. Opet, ako su toliko dugo zajedno, ima tu nešto. Ima neka ljubav, ne bi mogli da budu toliko zajedno. Da li će to opstati napolju ili ne, ne znam stvarno. Opet kažem, u ljubavi želim svima sve najbolje.”

Nakon toga David je pomenuo i Zvezdana Slavnića, te iznio svoje mišljenje da li će sa nekom od učesnica rijalitija nastaviti život van “Zadruge”.

“Mislim da neće ni sa jednom. Mislim da njega ne zanima Anđela. Mislim da, kako se završi da će ići svako svojoj kući. To je neko moje viđenje. Ne mogu uopšte da provalim Aninu priču. Šta priča, šta radi, ništa se ne poklapa jedno sa drugim”, rekao je Dragojević i tom prilikom prokomentarisao Anino prijateljstvo sa pjevačicom Zoricom Marković:

“Rijaliti priča klasična! U Zadruzi slabo da ima nekog prijateljstva, ali što se tiče Zorice i Ane to je čisto da bi bila neka priča.”

Nekadašnji zadrugar se osvrnuo i na to što Marinkovićeva pokušava da se zbliži sa Markom Janjuševićem Janjušem.

“Moguće da može da bude tu nešto. Oni su već bili zajedno i sve. Maja kad nešto naumi, ona to mora da uradi. Ja sam najveću borbu u kući vodio sa njima kad je sve počelo dole to. Slabo smo se mi svađali, malo sam sa Janjušem. Meni je Maja kul, ona šta naumi, to i uradi. Nisam nikad bio na Majinom afteru, nismo se sretali. Moguće je da dođe do pomirenja između nje i Janjuša”, ispričao je David u emisiji na RED-u, prenosi Espreso.

