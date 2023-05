KONAČNO SHVATILA DA TO NIJE VEZA: Anđela Đuričić se osvijestila povodom Zvezdana, upečatljive riječi negiranja

– Da li namjerno plakla u rehabu da bi te slušao Zvezdan i raskunuo vezu sa Majom?

– Ja sam taj dan dušu isplakala, ali sam taj dana dosta popila i iskreno sam plakala, a bila sam cijele večeri sa Filipom i Aleksandrom i oni su mi pričali o tome i pomagali mi, ali eto to pomoglo – rekla je Anđela, ali ju je Zvezdan prekinuo i krenuo da opet čačaka Anu.

– A to nije veza, on je sam to rekao, ali to je postavio gledalac koji mene ne voli, tako da to nema značenja. Zna se ko je ko i kako ko radi – rekla je Anđela, piše Srbija danas.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari