“PREVARILA JE ZVEZDANA SA POZNATIM PJEVAČEM!” Pronađen dnevnik Ane Ćurčić?! Kumi dala na čuvanje, 10 godina ga pisala!

Ana Ćurčić je navodno deset godina pisala dnevnik u kom je bilježila svoje najintimnije tajne, ali za to niko nije znao sve dok nije riješila da uđe u Zadrugu.

Kako piše “Star”, tada je kumi Mileni Kačavendi i još jednoj prijateljici ostavila dnevnik na čuvanje. Izvor pomenutog medija koji je imao priliku da prelista Anin dnevnik, navodno otkriva da ni ona nije naivna, te da Zvezdanove sumnje da ga je navodno varala dok je bio u zatvoru imaju osnova jer je navodno u dnevniku napisala s kojim oženjenim pjevačem je imala kratku avanturu dok je Zvezdan bio u Švajcarskoj.

Ana je tog poznatog pjevača obilježila inicijalima njegovog imena i jasno se zaključuje o kome je riječ.

– Ima svega tu, ali je najviše pisala o odnosu sa Zvezdanom. Međutim, veliki šok za sve nas je bilo to što ga je prevarila dok je on bio u Švajcarskoj u zatvoru. Sve se dešavalo 2017. godine, tada je Ana slučajno srela tog pjevača, koji ima ženu i više djece. Baš je poznat i popularan, a ona ga zna iz vremena kada su bili klinci i kada se zabavljala sa Acom Bulićem. Tada je on bio nepoznat pjevač i nastupao je po splavovima. Muvali su se prvi put poslije njenog raskida sa Acom Bulićem, ali se tada ništa konkretno nije desilo. Sreli su se poslije toliko godina, razmenili brojeve, dopisivali su se skoro svaki dan i njoj je u tom trenutku prijala pažnja jer je bila usamljena. Sa Zvezdanom je bila u nešto zategnutim odnosma i odlučila je da se sastane s tim pjevačem. Još veći šok mi je što je on bio kod nje u stanu. Tu joj je bilo najsigurnije da se vide. Njihovo viđanje trajalo je oko dva mjeseca, a onda je dobila pismo od Zvezdana kako joj izjavljuje ljubav, piše joj da ne može da zamisli život bez nje i da jedva čeka da izađe iz zatvora kako bi oni započeli novi život – priča izvor za “Svet”.

– Pošto je imala velike emocije prema njemu tada je odlučila da prekine aferu sa tim pjevačem. On je ionako veliki švaler, sigurna sam da je brzo našao neku drugu – kaže Anina prijateljica, prenosi Srbija danas.

– U dnevniku je napisala da je jako grizla savjest i da sebi nije dugo mogla da oprosti tu prevaru. Ali je bila spokojnija što se ta prevara desila s pevačem kojeg je simpatisala i pre nego što je upoznala Zvezdana. Znala je da on neće širiti priču o njima jer ima porodicu i nadala se da Zvezdan nikada neće saznati za to. Kako je navela u dnevniku, nju je nerviralo i to što je Zvezdan stalno isticao vezu sa Ksenijom Pajčin, pa je malo i tu smirila svoj ego – otkriva prijateljica, dok njena kuma Kačavenda nikada neće otkriti Aninu tajnu, piše Star.

Facebook komentari