STIGLE VIJESTI ZA ANĐELU IZ SPOLJNOG SVIJETA: Kada joj je saopšteno ovo, sva se pogubila, ne može da se smiri!

U toku emisije “Pretres nedelje” voditeljka Ivana Šopić dala je riječ i Anđeli Đuričić, a onda se povela tema njenih roditelja i toga da li joj oni pružaju podršku u odnosu sa Zvezdanom Slavnićem.

– Dobila si podršku porodice, imala si nervne slomove, onda si se pomirila sa njim – kazala je Ivana.

– Ja sam rekla da mi nije bitno šta će napisati, samo da mi nešto napišu. Ja sam bila presrećna, imali smo slučajeve da se ovde ljudi razvode nakon nekih situacija, uplašila sam se, samo da su dobro. Pričali smo, išli smo u šetnju, tako je sve i krenulo. Zabolela me je prevara, ali ta njegova šetnja sa Majom, to mi je bilo najgore. Nekako je sve to krenulo od šetnje, to mi je bio najjači utisak. Odlučila sam prosto, moja odluka o mom ljubavnom životu je moja. Napisali su da me podržavaju, ali čak da su napisali da me ne podržavaju, to je moj izbor. Ja želim da budem sa tim čovekom, imam pravo na izbor, makar on bio loš – govorila je Anđela.

– Da vas dvoje imate 2 mjeseca lijep odnos, misliš da ne bi podržali poslije svega? – upitala je Ivana.

– Mislim da nema veze sa tim, oni me svakako ne bi podržali, bilo je tu mnogo teških stvari. Ja sam njoj ponovo prišao i ne želim da je vratim ponovo 15 koraka unazad, jer bi to bilo jako ružno. Meni je to smešno, mislim da nikada neće imati tu saglasnost – rekao je Zvezdan.

– Ja na sve gledam jako pozitivno, zašto tako negativno? – upitala je Anđela.

– Najosuđenije veze su na kraju uspjele – rekla je Ivana.

– Ne želim da dolazi do toga da se ti odvajaš od njih – rekao je Zvezdan.

– Ti kao da ne želiš da oni budu za to – rekla je Anđela.

– Ne želim da se posvađaš sa njima zbog mene – rekao je on.

– Meni nije problem ni za šta, boli me uho, ali me boli za nju. Koliko god ja da sam negativan, ako nam bude pozitivno, to je super – kazao je Zvezdan.

– Meni se niko neće miješati u moj odabir – rekla je Anđela.

– Meni nije normalno da se mi sad kao osjećamo opušteno i da nas za sve boli uho, bilo je mnogo teških situacija – rekao je Zvezdan.

– Šta misliš kakvog su stava tvojih? – upitala je Ivana.

– Meni je to smiješno, šta god oni rekli. Vidim da se Zoranu to sviđa i meni je drago zbog toga – kazao je Zvezdan.

– Veliki pozdrav za porodicu Slavnić što me ponovo podržavaju – viknula je Anđela.

– Ivana mi je rekla da sve vrijeme dok je bio sa Majom su bili za mene… Koliko mi znači njihova podrška – nastavljala je Anđela, piše Srbija danas.

