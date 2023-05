“NIŠTA NE MOGU DA PLANIRAM S NJOM!” Zvezdan ne vidi budućnost sa Anđelom, brine za njene roditelje više od Đuričićeve!

Poslije dužeg vremena, sinoć je održana emisija “Pretres nedelje”, a voditeljka Ivana Šopić pokrenula je novu temu.

Ona je počela da govori o iznenadnom prekidu odnosa Maje Marinković i Zvezdana Slavnića, a onda i o njegovom pomirenju sa Anđelom Đuričić.

Nakon što je Maja iznijela svoju stranu priče, riječ je dobio i Zvezdan.

– Nemam puno da dodam što se tiče njene priče. Meni je bilo okej, bila mi je opuštena varijanta sa njom tih 15 dana, poslije svega što se dešavalo četiri mjeseca. Prijalo mi je, bilo mi je okej i to je to – govorio je on.

– Djelovalo je da je to avantura, da li misliš da je ona poželjela da dobije više tebe? – pitala je Ivana Šopić.

– Šta sam ja pričao i ona je, nisam vidio da ona zahtjeva drugačije. Rekao sam joj za emocije prema Anđeli, rekao sam joj da ću imati razgovor. To što je ona rekla znao sam da će moj i njen razilazak, jednostavno je bila opuštena varijanta i pričali smo o svemu. Spominjao sam da nemamo budućnost i da sam sa njom ostao sedam mjeseci rodila bi se neka emocija, a to mi nije u interesu – nastavio je Slavnić.

– Maja kaže da će tebi isto da se desi sa Anđelom – dodala je voditeljka.

– Anđela i ja pričamo o tome danima, stavili smo da ćemo ovdje da završimo zajedno, pa ćemo onda da porazgovaramo o svemu. Ja ništa ne mogu da planiram, džaba je šta želim ako mi to ne možemo da se dogovorimo – rekao je Zvezdan.

– Pomirili ste se, nekima je bilo šokantano, da li ćeš biti spreman da odeš od nje i da ne budete zajedno neki duži vremenski period? Šta osjećaš? – pitala je Ivana Šopić.

– Ja sad želim da budem sa njom, ali zavisi i od drugih okolnosti. Ja da imam slobodno godinu dana, naravno da bismo bili zajedno, pa dokle to ide. Mi bismo pričali svakako jer tako treba i što je najbitnija stvar, a možda ću da zvučim čudno, zadnjih dana joj pričam da je njena podrška najbitnija od svega. Ona ne misli na taj način, a ja znam da je 99% zbog mene nisu ništa poslali i ja ću da budem kontradiktoran jer sam joj opet prišao. Ja nisam ni u jednom trenutku rekao da nemam emocije prema njoj, kad god je vidim imao sam želju da joj priđem. Ona na to gleda drugačije, mora da ode da priča sa svojim roditeljima. Živi kod njih, sa njima je, trebalo bi da stavi tu najveći akcenat. Dogovorili smo se da ćemo ovde da budemo drugovi 60 dana i izdržali smo dva dana, od toga nema ništa. Meni je u ovom trenutku, kao što je i Filip rekao, od pomirenja mi je samo taj dio u glavi – pričao je Slavnić, piše Srbija Danas.

