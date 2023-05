O OVOM KLIPU MAJE MARINKOVIĆ SAD SVI GOVORE: Još tada je SVE ISPRIČALA, video nastao u JANUARU

Danas svi pričaju o klipi Maje Marinković koji je nastao u januaru, piše Srbija danas.

Rijaliti učesnica Maja Marinković osvrnula se tada na njen odnos sa Filipom Carem u razgovoru sa Markom Đedovićem.

Naime, Maja je rekla kako želi da prekine svaku komunikaciju sa njim i prokomentarisala Carevo ponašanje.

– Jako je ružno što to radi. jako je bezobrazan, pokušava da nametni neki svoj stav, kao što je nametao Aleksandri. Mislim da je mislio da će Janjuš da uđe, to ga je poremetilo, kompleksi idu. Ja znam da mu značim, ali hoće da mi tera inat, sad sa Milicom, priča da ima emociju prema Aleks. Mislim da voli samo sebe. Ja ispadam budala što dozvolim da mi izgovori takve reči – priznala je tada iskreno Maja.

Maja je progovorila o emocijama i na koji način sada posmatra njihov odnos.

– Više neće imati pristup meni. Sad ćemo da okrenemo priču u drugom smjeru. Pokušao je da mi uništi kofere u nekoliko navrata, suzbijam svoje reakcije. Odmah sada stopiram tu priču, neće više biti situacija koje su bile. On se nekad zeza i našali, ali radi stvari na pokvaren način. Ispao je nefer prema Aleksandri, ali baš me briga. On voli samo sebe, gleda da ponizi svaku devojku. Mi smo krive. Budem li doživela još neku takvu rečenicu… Promeniće se situacija. Moje emocije jesu velike, ali je njegova emocija prema sebi najveća. Sve radi smišljeno – ispričala je Marinkovićeva.

– To sa Milicom radi da bi prouzrokovao moju reakciju. Otkad se spomenuo Janjuš, promijenila se situacija. To su kompleksi, sujeta, a i neka emocija suzbijena. Od mene je pobegao kod Aleksandre, ali na prvom mestu su kompleksi. Sad uzdiže Aleksandru, a postupcima ju je spustio. U svemu je kontradiktoran. Ti si mi otvorio oči. Objektivan si, mnogu da zaklučim kakva ispadam, kakva se slika šalje. Nebitno što sam ovo uradila, uradila sam iz svoje želje. Njemu je Janjuš bolna tačka – zaključila je tada Maja.

