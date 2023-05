“MAKI, SRCE…” Stigla poruka za Anđelu Đuričić – Vijesti su saopštene pred svima, čeka se njen odgovor!

Otac Zvezdana Slavnića, Zoran Moka Slavnić, ne krije oduševljenje što se njegov sin pomirio sa Anđelom Đuričić, a sada je potencijalnoj snajki uputio javnu poruku podrške, piše Srbija Danas.

On je na Instagramu podijelio sliku Zvezdana i Anđele kako spavaju zajedno zagrljeni, a stavio je i emotikon srca i napisao “Maki”.

– Ja, Moka Slavnić, javno se obraćam Anđeli Đuričić, i imam samo jedno da kažem da smo uz nju do kraja rijalitija, i da, kad izađe, saznat će istinu od mene lično. Odgovorno tvrdim, kao i Mićo Pržulj, da moj sin Zvezdan voli Anđelu. Anđela, izdrži do kraja, i samo nastavi još jače, i zabrani propaloj pjevačici Zorici Marković da moje ime više stavlja u svoja prljava i pokvarena usta – napisao je, podsetimo, prije nekoliko dana na Instagramu Slavnić.

– Neka te tuži. Ja ću platiti sve sudske troškove i naočare koje si polomila. Lomi i dalje. Ja nisam protiv svog sina, to svima treba da bude jasno. I on, i njegovo zdravlje su mi na prvom mjestu. To znači da treba da krene tamo gdje ga srce vodi i da prestane da sluša naređenja. Ne postoji novac koji može da zameni pravu ljubav. Anđela, u tebe samo vjerujemo i izdrži do kraja. Sve što si rekla i uradila mom sinu je sa pravom i oprošteno ti je. Nema potrebe da se izvinjavaš. Uz tebe do kraja! Podržavamo te! Moka i Slavica Slavnić – zaključio je tada nekadašnji košarkaš.

