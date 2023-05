“NIJE BILO BAŠ TAKO…” Stefan Karić se prvi put oglasio nakon otpužbi za prebijanje Šavije – Poručuje jedno!

Nataša Šavija brutalno je prebijena u noći između nedjelje i ponedjeljka, a glavni osumnjičeni je bivši zadrugar Stefan Karić.

Sada se Stefanov advokat Goran Karadarević oglasio i otkrio nepoznate detalje slučaja.

– Stefan mi je samo kratko rekao da to što su mediji preneli nije bilo baš tako. Još uvijek nismo dobili zvaničan poziv i zbog toga Stefan nije u bjekstvu kako se to predstavlja u javnosti. On će se svakako sutra javiti inspektorima u policijskoj stanici u Sremskoj Mitrovici, a nakon toga ćemo vidjeti šta će da se dogodi – rekao je on kratko za “Alo.rs“.

