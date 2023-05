Ana ne može da dođe sebi zbog Zvezdanovog ponašanja, Car opet ispljuvao Zvezdana! Čovjek ima katastrofalno ponašanje, ovo nije normalno!

Meni je ovo olakšalo sve. On je mene ubio, to što je uradio Sa Anđelom, a sada mi radi sa Majom, on je jadan. Imam ja žal i emociju. – rekla je Ana, piše Pink.

Meni je ovo katastrofa sa njegove strane, ali me ništa više ne iznenađuje. Očekujem da će sa Valentinom završiti – govoorio je Car.

Ma da, razočarao me je, pa nije sa mnom bio tri dana – plakala je Ana.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

