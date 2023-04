JEZIVO! UPUTILA JOJ OZBILJNE PRIJETNJE NA NACIONALNOJ FREKVENCIJI: Svi u NEVJERICI zbog ponašanja Anđele Đuričić

Ponašanje Anđele Đuričić ne prestaje da šokira javnost i zadrugare. Njen okršaj sa Zoricom Marković koji se dogodio u emisiji “Pretres nedelje” i dalje je tema na imanju. Anđela se izvinila Zorici, ali je vrlo brzo povukla svoje izvinjenje.

Podsjetimo, Anđela se tada više puta unosila Zorici u lice, skidala joj naočare, i nasrtala, zbog čega je pjevačici pozlilo.

– Gazit ću te dok ne umreš, imaš dva bajpasa, brzo ću te sahraniti! – prisjećala se Zorica Anđelinih riječi sinoć.

– Kada je krenula sa brutalnim uvredama na račun mojih sinova, ja sam rekla: “Je**će te, mada čisto sumnjam jer je Ilija oženjen…”. Ja se ne bojim nikoga, ali je prijetnja ono što je ona rekla, a to je da će da mi sjedne na kičmu dok ne umrem sa tri bajpasa. Nikada je nisam nazvala lošim imenom, osim ovoga što sam rekla. Ona je za mene prestala da postoji u ovoj kući kada je izrekla, a to je za nju sve afekat: “Bolje da budem mrtva, nego da budem ti” i da sam najveće zlo koje hoda planetom. To da sam ja koleteralna šteta je budalaština, ona ima pik na mene od kako je Ana ušla. To je jedini problem i razlog, sramno i jadno. Izazivala me je na fizički kontakt, nikoga ja ovde nisam tukla. Pljunula sam Milicu, pljunula je ona mene. Jesmo se Anita i ja vukle. Ja nisam skakala po ku**u usred bijelog dana kao najjeftiniji po..o film ove puši**rke! Ja njenu porodicu nisam spomenula nijednog momenta, nijedno slovo, ali sam pričala da se saosjećam kako je njima dok gledaju, ona je meni dirala to sveto. Da mi je na oko ispala, ona mene ne zanima, pokazala je svoje. Oprati je ne može ni Sava ni Dunav. Vidimo se na sudu, a ona neka udara. Da li se iko pita kako je mojim sinovima dok to gledaju?! Bilo je uvreda i sa moje strane, ali do neke granice. Jesam jezičara i gruba, ali takve stvari ne treba da se govore. Neka je služi na čast, sram je bilo, moj advokat će to da odradi, jer se sa puši**rkama ne želim da se gledam – pričala je Zorica.

– Neka ode pod Ostrog ili u neku ustanovu – pričala je pjevačica.

Čak je i Anđelin najbolji prijatelj Lepi Mića bio zgrožen Anđelinim ponašanjem, te istakao da sumnja da je u nju ušao đavo, piše Espreso.

