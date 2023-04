“KLELA SI SE U BRATA, BUDALO!” Zvezdan brutalno isponižavao Anđelu – BOLI GA njena prošlost, a šutnuo je!

Emisija Pitanja gledalaca, uvek izazove veliku pompu među zadrugarima, ali i gledaocima. Tako je bilo i ovog puta, naročito kada je Maja Marinković dobila pitanje, piše Srbija danas.

– Zašto ne objasniš Anđeli da ti sve radiš iz zadovoljstva i da tebi ne treba rijaliti priča. Ti jedan pogled na Jaška i eto te u temi – glasilo je pitanje.

– Nije meni potreban rijaliti posle pet godina, ja sam sebe izgradila da li po lošim ili dobrim stvarima, ali to sam ja. Svako ko može da pomisli to, meni Zveki nije igra. Ne vodim se time da li ću biti loša ili dobra. Sve radim onako kako… Malo mi vrijeđa inteligenciju, baš će Maji da treba rijaliti, smiješno zvuči. Nisam ja neko ko je amater, niti sam došla da budem saksija. Ja sam to što jesam – rekla je Maja.

– Anđela da li se i dalje držiš stava da je Zvezdan bio tvoj život i tvoja ljubav, a Maji samo rijaliti? – pitao je Darko.

– I Mensur je bio samo drug, a meni se klela u porodicu i brata da joj nije bio je*.č, budalo. Šta ja mijenjam Mićo time kad je mene neko gledao u oči i lagao me – rekao je Zvezdan.

– Ja sam samo rekao da mislim da nije imala sa Mensurom ništa – rekao je Mića.

– Anđela ako se nisi je*.la nisi se je*.la, ponovila sam da se meni Mensur zakleo – rekla je Milica bijesno na Anđelin zahtjev.

– Maja voli i pati kad nije glavna tema i to je Ani vjerovatno i zasmetalo. Smatram da je Maja ako je već ušla u odnos iz strasti nema potrebe da provocira bilo koga. Ana je doživjela šta je doživjela kao i Zvezdan i on ima pravo da ide dalje, ali kad je provocira dovodi se u pitanje da Maja želi temu. Zato se to i dovodi u pitanje. Isto tako i za Anđelu, slažem se sa njom da Maja sve radi iz rijaltiija i njoj je to i bio cilj – rekao je Neca, piše Srbija danas.

Detaljnije pogledajte u narednom video zapisu.

