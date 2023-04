OZBILJNO OBOLJENJE: Anđela Đuričić pati od ovog poremećaja?! “Ona mora da se liječi!”

Anđela Đuričić u šestoj sezoni Zadruge gotovo redovno doživljava nervne slomove zbog stvari koje joj priređuje, sada već bivši dečko Zvezdan Slavnić, a pojedinci imaju svoje teorije o njenom duševnom stanju koje je evidentno narušeno.

Jedan od tih je Nenad Lazić Neca koji ne krije da ima loše mišljenje o Anđeli, a sada je iznio svoj stav o tome da ona zapravo ima ozbiljno mentalno oboljenje, stokholmski sindrom.

– Anđela je zlo, valjda ljudi treba po dobru da se poznaju, ne po lošem. Nabijem na ku*.c i te koji glasaju za nju i koji je podržavaju. Zlo, jahačica apokalipse. Doći će i mnoge druge na red nakon Maje, Zvezdan će da izj.*e sve, tada će Maja početi da ga grebe, sada prede, ali kroz dvije nedjelje će podivljati. Zvezdan je ozbiljan manipulator, on odmah ide na patetiku, sječe se, napada ljude i skida bubice. On je egocentričan, manipulator, on ne voli nikoga. Voli samo sebe. Anđela pati od stokholmskog sindroma, bolesnica, paćenica… Treba da se liječi – rekao je Neca.

Podsjećanja radi, stokholmski sindrom je psihološko stanje prilikom kojeg žrtva počinje da razvija emocije prema sopstvenom zlostavljaču, najčešće se može javiti u situaciji otmičar-taoc prilikom otmice, piše Srbija danas.

